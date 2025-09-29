Προβάδισμα για το φιλοευρωπαϊκό κόμμα στις εκλογές της Μολδαβίας

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας προηγείτο με περισσότερο από το ήμισυ των ψήφων καταμετρημένων στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, οι οποίες στιγματίστηκαν από καταγγελίες για εκτεταμένη ρωσική ανάμειξη.

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης της προέδρου Μάια Σάντου βρισκόταν μπροστά με ποσοστό 43% των ψήφων, ενώ το φιλορωσικό Πατριωτικό Εκλογικό Μπλοκ υπό τον πρώην πρόεδρο Ίγκορ Ντοντόν κατελάμβανε τη δεύτερη θέση με 29%, σύμφωνα με τη μερική καταμέτρηση ψήφων από το 62% των εκλογικών τμημάτων. Η συμμαχία Alternativa, που ιδρύθηκε από τον δήμαρχο του Κισινάου Ίον Τσεμπάν, κατελάμβανε την τρίτη θέση με 8%.

Το αποτέλεσμα, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα άφηνε το κόμμα της Σάντου χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία που χρειάζεται ώστε να διατηρήσει τη μικρή χώρα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, σφηνωμένη μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, στην πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η καταμέτρηση δεν περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων της μολδαβικής διασποράς, η οποία πέρυσι συνέβαλε καθοριστικά στην επανεκλογή της Σάντου για δεύτερη θητεία και στην επικράτηση του «ναι» στο δημοψήφισμα για την κατοχύρωση του στόχου ένταξης στην ΕΕ στο σύνταγμα.

Η Μολδαβία έχει καταστεί βαρόμετρο για την ανάμειξη και τις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ευρώπη, αποτελώντας επίκεντρο μιας διελκυστίνδας καθώς η Μόσχα επιχειρεί να επαναφέρει το πρώην σοβιετικό κράτος στη σφαίρα επιρροής της, ενώ η Ευρώπη αντεπιτίθεται υποσχόμενη ένταξη στην ΕΕ, σημειώνει το Bloomberg. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τους ηγέτες του κόσμου να στηρίξουν τη Μολδαβία έναντι των φερόμενων ρωσικών προσπαθειών να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία.