ΝΑΤΟ: Ενισχύει την άμυνα της Δανίας μετά τα επεισόδια με τα drone

Χώρες του ΝΑΤΟ προσφέρουν αμυντική βοήθεια στη Δανία, μετά τις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της, ενόψει μιας άτυπης συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών την Τετάρτη, μεταδίδει το Bloomeberg.

Συγκεκριμένα η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία στέλνουν στην Κοπεγχάγη στρατεύματα, συστήματα αντι-drones, ραντάρ, καθώς και ένα ελικόπτερο. Οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, ωστόσο, φαίνεται να βρίσκονται σε στενή επαφή με αρκετούς ακόμη Συμμάχους, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία μεγάλων drones πάνω από τη Δανία είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά ορισμένα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Κοπεγχάγης. Επιπλέον στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι στρατιωτικές αρχές της χώρας ανέφεραν παρουσία drones κοντά σε αμυντικές εγκαταστάσεις.

Για τη διερεύνηση των παραβιάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα. Αν και δεν υπάρχει προς το παρόν πόρισμα για την προέλευση των drones, η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν έχει συνδέσει τις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη. Η Μόσχα από την πλευρά της ωστόσο, αρνείται την κατηγορία αυτή.