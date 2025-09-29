Η Huawei διπλασιάζει την παραγωγή AI chips εν μέσω αμερικανικών κυρώσεων

Η Huawei ετοιμάζεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή των πιο προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της κατά το επόμενο έτος, με στόχο να κερδίσει πελάτες στην μεγαλύτερη αγορά ημιαγωγών στον κόσμο, ενώ η Nvidia αντιμετωπίζει γεωπολιτικές αντιξοότητες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κινεζική εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει περίπου 600.000 από τα κορυφαία τσιπς 910C Ascend το επόμενο έτος, περίπου το διπλάσιο από το φετινό επίπεδο, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα.

Η Huawei είχε δυσκολίες να διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά για μεγάλο μέρος του 2025 λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Συνολικά, η εταιρεία με έδρα τη Σενζέν θα αυξήσει την παραγωγή της σειράς προϊόντων Ascend το 2026 σε 1,6 εκατομμύρια τσιπς, σύμφωνα με τις πηγές.

Εάν η Huawei καταφέρει να επιτύχει αυτούς τους στόχους, αυτό θα αποτελέσει μια τεχνική καινοτομία για μια εταιρεία που θεωρείται η καλύτερη ελπίδα της Κίνας να απεξαρτηθεί από τα ξένα τσιπ που τροφοδοτούν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Αυτό υποδηλώνει ότι η Huawei και η κύρια εταιρεία με την οποία συνεργάζεται, η Semiconductor Manufacturing International, έχουν βρει έναν τρόπο να ανακουφίσουν ορισμένα από τα εμπόδια που έχουν παρεμποδίσει όχι μόνο την επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης της, αλλά και τους στόχους αυτονομίας του Πεκίνου.