Εσπασε το $1 τρισ. η αξία των αποθεμάτων χρυσού των ΗΠΑ

Τα αποθέματα χρυσού του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει την αξία του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων -90 φορές το ποσό που αναγράφεται στον κρατικό ισολογισμό-, καθώς το πολύτιμο μέταλλο σπάει νέα ιστορικά ρεκόρ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το μεγαλύτερο απόθεμα χρυσού στον κόσμο ξεπέρασε το ορόσημο αυτό, αφού οι τιμές ξεπέρασαν τις 3.800 δολάρια ανά ουγκιά σήμερα Δευτέρα, σημειώνοντας ράλι 45% φέτος. Ωστόσο, η επίσημη αξία του, με βάση την τιμή των 42,22 δολαρίων ανά ουγκιά που ορίστηκε από το Κογκρέσο το 1973, είναι καθορισμένη σε λίγο πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο χρυσός έχει σπάσει διαδοχικά ρεκόρ φέτος, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια ενόψει των αναταραχών από τους εμπορικούς πολέμους, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αυξανόμενες ανησυχίες για μια πιθανή κρίση χρηματοδότησης της κυβέρνησης στις ΗΠΑ.

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε επίσης από τις εισροές σε ETFs και την επανέναρξη μειώσεων των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

The US Holds the World's Biggest Gold Stash

Source: IMF IFS, Respective Central Banks, World Gold Council

Note: Top 10 reported official national gold holdings, (as at Jun-Jul 2025)