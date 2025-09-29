Citi: Ευκαιρία για επενδύσεις σε ομόλογα θα φέρει το shutdown στις ΗΠΑ

Τα παρατεταμένα shutdown των κυβερνητικών οργανισμών έχουν ιστορικά αυξήσει τις τιμές των μακροπρόθεσμων ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, δηλώνει η Citigroup, καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το φάσμα ακόμη ενός «κλεισίματος» της κυβέρνησης από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Ο αναλυτής Έντουαρντ Άκτον σημειώνει ότι τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου με μεγαλύτερες λήξεις σημείωσαν άνοδο κατά την περίοδο πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια παρατεταμένων shutdown τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η πιο αξιοσημείωτη ήταν το 2018 — διακοπή που διήρκεσε περισσότερο από έναν μήνα — όταν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων μειώθηκαν σχεδόν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Προηγούμενες διακοπές στη λειτουργία της κυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα προσωρινά πλήγματα στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς κυβερνητικοί υπάλληλοι τέθηκαν σε προσωρινή αργία. Ωστόσο, αυτή τη φορά, στους κινδύνους προστίθενται σχόλια του Λευκού Οίκου ότι θέλει να προωθήσει εκτεταμένες απολύσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να καθυστερήσει η ανακοίνωση οικονομικών δεδομένων, όπως της έκθεσης για την απασχόληση, που αναμένεται την Παρασκευή.

Σε αντίθεση με τις διαμάχες γύρω από το ανώτατο όριο του χρέους, πιθανό κλείσιμο της κυβέρνησης δεν θα διακινδύνευε χρεοκοπία των ΗΠΑ. Αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για την καθυστέρηση της δημοσίευσης της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση είναι ιδιαίτερα προβληματικές για την αγορά ομολόγων. Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στην εν λόγω έκθεση αναζητώντας περαιτέρω ενδείξεις εξασθένησης της αγοράς εργασίας, κάτι που συνέβαλε ώστε η Fed να ξεκινήσει τη μείωση επιτοκίων προ ημερών.

Οι επενδυτές φαίνονται «ευχαριστημένοι από τη διαπραγμάτευση του κινδύνου για κυβερνητικό shutdown, ως γεγονός ανοδικό για τα ομόλογα», έγραψε σε σημείωμα ο Ian Lyngen, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets.

Το 1995 υπήρξαν δύο ξεχωριστές διακοπές στην κυβερνητική λειτουργία, η μία εκ των οποίων παρατάθηκε μέχρι τις πρώτες ημέρες του 1996. Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων μειώθηκαν από 6,61% τον Αύγουστο σε μόλις 5,52% τον Ιανουάριο του 1996.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου «εκτίμησε ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης το 2018-19 μείωσε την ανάπτυξη κατά περίπου 0,3%, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανό πρότυπο», έγραψε ο Άκτον.

Ωστόσο, «τα κέρδη ενδέχεται να είναι περιορισμένα, δεδομένου του δημοσιονομικά εύθραυστου πλαισίου και της πρόσφατης έλλειψης όρεξης που παρατηρήθηκε στις δημοπρασίες ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου», πρόσθεσε.