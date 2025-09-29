#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Citi: Ευκαιρία για επενδύσεις σε ομόλογα θα φέρει το shutdown στις ΗΠΑ

Αν διακοπεί η λειτουργία των αμερικανικών κυβερνητικών οργανισμών την 1η Οκτωβρίου, ενδέχεται να ενισχυθούν τα ομόλογα μακράς διάρκειας, εκτιμά η Citi. Ο αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη.

Citi: Ευκαιρία για επενδύσεις σε ομόλογα θα φέρει το shutdown στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:08

Τα παρατεταμένα shutdown των κυβερνητικών οργανισμών έχουν ιστορικά αυξήσει τις τιμές των μακροπρόθεσμων ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, δηλώνει η Citigroup, καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το φάσμα ακόμη ενός «κλεισίματος» της κυβέρνησης από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Ο αναλυτής Έντουαρντ Άκτον σημειώνει ότι τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου με μεγαλύτερες λήξεις σημείωσαν άνοδο κατά την περίοδο πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια παρατεταμένων shutdown τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η πιο αξιοσημείωτη ήταν το 2018 — διακοπή που διήρκεσε περισσότερο από έναν μήνα — όταν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων μειώθηκαν σχεδόν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Προηγούμενες διακοπές στη λειτουργία της κυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα προσωρινά πλήγματα στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς κυβερνητικοί υπάλληλοι τέθηκαν σε προσωρινή αργία. Ωστόσο, αυτή τη φορά, στους κινδύνους προστίθενται σχόλια του Λευκού Οίκου ότι θέλει να προωθήσει εκτεταμένες απολύσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να καθυστερήσει η ανακοίνωση οικονομικών δεδομένων, όπως της έκθεσης για την απασχόληση, που αναμένεται την Παρασκευή.

Σε αντίθεση με τις διαμάχες γύρω από το ανώτατο όριο του χρέους, πιθανό κλείσιμο της κυβέρνησης δεν θα διακινδύνευε χρεοκοπία των ΗΠΑ. Αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για την καθυστέρηση της δημοσίευσης της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση είναι ιδιαίτερα προβληματικές για την αγορά ομολόγων. Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στην εν λόγω έκθεση αναζητώντας περαιτέρω ενδείξεις εξασθένησης της αγοράς εργασίας, κάτι που συνέβαλε ώστε η Fed να ξεκινήσει τη μείωση επιτοκίων προ ημερών.

Οι επενδυτές φαίνονται «ευχαριστημένοι από τη διαπραγμάτευση του κινδύνου για κυβερνητικό shutdown, ως γεγονός ανοδικό για τα ομόλογα», έγραψε σε σημείωμα ο Ian Lyngen, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets.

Το 1995 υπήρξαν δύο ξεχωριστές διακοπές στην κυβερνητική λειτουργία, η μία εκ των οποίων παρατάθηκε μέχρι τις πρώτες ημέρες του 1996. Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων μειώθηκαν από 6,61% τον Αύγουστο σε μόλις 5,52% τον Ιανουάριο του 1996.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου «εκτίμησε ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης το 2018-19 μείωσε την ανάπτυξη κατά περίπου 0,3%, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανό πρότυπο», έγραψε ο Άκτον.

Ωστόσο, «τα κέρδη ενδέχεται να είναι περιορισμένα, δεδομένου του δημοσιονομικά εύθραυστου πλαισίου και της πρόσφατης έλλειψης όρεξης που παρατηρήθηκε στις δημοπρασίες ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου», πρόσθεσε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αποχαιρετίστε τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια που... χάνονται

Ρέι Ντάλιο: Οι ΗΠΑ απειλούν τη νομισματική τάξη

Citi Wealth: Πού στρέφονται τώρα για αποδόσεις τα family offices

Εσκασε «κανόνι» άνω των 10 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο