Χαιρετίζει η Παλαιστινιακή Αρχή το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή καθώς και οχτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει «έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών», μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Μέσω του Κατάρ και της Αιγύπτου, των χωρών που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, παρέλαβε η Χαμάς το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και δέχθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα τη Δευτέρα (29/9) στον Λευκό Οίκο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ, μόλις συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους παρουσίασαν το σχέδιο. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα απαντήσουν”, δήλωσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera Mubasher TV, ο αξιωματούχος της Χαμάς Μαχμούντ Μαρντάουι δήλωνε ότι η οργάνωσή του δεν είχε λάβει ακόμη το γραπτό ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Μαρντάουι λίγο μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο των ΗΠΑ.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας πως το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας ισοδυναμεί με «συνταγή για τη συνέχιση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού και για την ανάφλεξη της περιοχής».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζει πως το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει μέσω των ΗΠΑ όσα δεν κατάφερε να πετύχει με τον πόλεμο.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι οκτώ χώρες – Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ινδονησία και Πακιστάν – «χαιρετίζουν τον ρόλο του αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Παράλληλα, «επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ