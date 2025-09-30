#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πιέσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στους δασμούς - Πτώση 0,3% για τον DAX

Η καλύτερη επίδοση από τον Μάρτιο για τα εργοστάσια της Κίνας

Ο επίσημος δείκτης PMI για τον μεταποιητικό τομέα βελτιώθηκε στο 49,8 τον Σεπτέμβριο, υψηλότερα από τις προβλέψεις για 49,6. Παραμένει ωστόσο κάτω από το όριο ανάπτυξης.

Η καλύτερη επίδοση από τον Μάρτιο για τα εργοστάσια της Κίνας

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:15

Ο επίσημος δείκτης της Κίνας για τη μεταποιητική δραστηριότητα έδειξε μικρότερη από την αναμενόμενη συρρίκνωση τον Σεπτέμβριο, καθώς το Πεκίνο ενέτεινε τις προσπάθειές του για τον περιορισμό της βιομηχανικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας εν μέσω της υποτονικής εγχώριας ζήτησης και των διαταραχών στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο δείκτης των υπευθύνων προμηθειών στον μεταποιητικό τομέα διαμορφώθηκε στο 49,8, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, έναντι προσδοκιών για 49,6, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Το αποτέλεσμα αυτό, αν και εξακολουθεί να δείχνει συρρίκνωση, ήταν το ισχυρότερο από τον Μάρτιο.

Ο επίσημος δείκτης PMI της Κίνας για τον μεταποιητικό τομέα παραμένει κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση από τον Απρίλιο, καθώς οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα αντιμετωπίζουν υποτονική εγχώρια ζήτηση και υψηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν πλήξει τις εξαγωγές προς την μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου.

