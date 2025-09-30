Ουκρανοί σπεύδουν να βοηθήσουν τη Δανία στην άμυνα κατά drones

Η Δανία ενισχύει την αντι-drone άμυνα της ενόψει κρίσιμων συναντήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην Κοπεγχάγη αυτήν την εβδομάδα, μεταδίδει το Bloomberg. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από νέα ύποπτη δραστηριότητα, πάνω από το αεροδρόμιο και την αεροπορική βάση του Άαλμποργκ και είναι ενδεικτική της ανησυχίας που επικρατεί στην χώρα, μετά από μια εβδομάδα συνεχών θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, Ουκρανοί στρατιώτες με εμπειρία στην αναχαίτιση drones έχουν αποσταλεί στη Δανία, προκειμένου να εκπαιδεύσουν σχετικά τις ένοπλες δυνάμεις της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός. Παράλληλα αρκετοί Δανοί έφεδροι κλήθηκαν εκτάκτως σε υπηρεσία, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TV2, επικαλούμενο εμπιστευτική πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 22 Σεπτεμβρίου, μια σειρά από θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην πρωτεύουσα της χώρας οδηγώντας σε προσωρινό κλείσιμο αρκετών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και εκείνου στην πρωτεύουσα.

Για να προστατευτεί, η Δανία έχει αγοράσει νέο αντι-drone εξοπλισμό, ενώ έχει ζητήσει επίσης τη συμβολή του ΝΑΤΟ στις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνά της. Μέχρι στιγμής στο κάλεσμα έχουν ήδη ανταποκριθεί η Γερμανία, η Γαλλία η Σουηδία, καθώς και η Ολλανδία οι οποίες έχουν στείλει στην Κοπεγχάγη συστήματα αντι-drone στρατεύματα, ραντάρ, ένα ελικόπτερο και μια φρεγάτα.

Από την πλευρά της η αστυνομία διεξάγει μεγάλη έρευνα, για να προσδιορίσει την προέλευση των drones, αν και η τελευταία παραμένει ακόμη άγνωστη. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν ωστόσο έχει συνδέσει τις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη. «Ο Πούτιν θέλει να μας διχάσει», υποστήριξε χθες, Δευτέρα η Δανή πρωθυπουργός μέσω ανάρτησή της στο Facebook, χαρακτηρίζοντας τη Μόσχα ως την κύρια χώρα που απειλεί την ασφάλεια της Ευρώπης.

Το Κρεμλίνο όμως έχει αρνηθεί τις κατηγορίες αυτές, υποστηρίζοντας ότι δεν εμπλέκεται στις υπερπτήσεις.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι και στη γειτονική Νορβηγία, η αστυνομία διερευνά πιθανή υπερπτήση drone πάνω από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Sleipner της εταιρείας Equinor στη Βόρεια Θάλασσα.