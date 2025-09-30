Profit taking στον χρυσό μετά το νέο ιστορικό ρεκόρ

Πτώση καταγράφει ο χρυσός μαζί με άλλα πολύτιμα μέταλλα, καθώς οι επενδυτές ολοκληρώνουν έναν μήνα που χαρακτηρίστηκε από διαδοχικά ιστορικά υψηλά επίπεδα, τροφοδοτούμενα από τους φόβους για κλείσιμο της ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ.

Το πολύτιμο μέταλλο υποχωρεί στις $3.840 αφού νωρίτερα ανήλθε σε νέο ιστορικό ρεκόρ και τις $3.867, με το βλέμμα στην προοπτική επικείμενης διακοπής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ.

«Μετά από μια ασταμάτητη άνοδο καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, υποψιάζομαι ότι παρατηρούμε κάποια ρευστοποίηση κερδών στο τέλος του μήνα», δήλωσε ο Ole Sloth Hansen, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

Η συνάντηση μεταξύ κορυφαίων ηγετών του Κογκρέσου και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Αυτό τροφοδότησε τους φόβους για shutdown, που θα μπορούσε να εμποδίσει την ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων - στερώντας από τους επενδυτές κρίσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Ο χρυσός έχει καταγράψει άλμα 47% φέτος, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979.