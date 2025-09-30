#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ακροδεξιοί υπουργοί Ισραήλ: Το σχέδιο για τη Γάζα θα καταλήξει σε δάκρυα

Επικρίνουν την αποδοχή του σχεδίου από τον Νετανιάχου. Προειδοποιούν ότι «τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά». Χαιρετίζει η Παλαιστινιακή Αρχή το σχέδιο Τραμπ.

Ακροδεξιοί υπουργοί Ισραήλ: Το σχέδιο για τη Γάζα θα καταλήξει σε δάκρυα

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:49

Οι ακροδεξιοί πολιτικοί σύμμαχοι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιτέθηκαν στον Ισραηλινό πρωθυπουργό επειδή αποδέχτηκε το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, με τον υπουργό Οικονομικών Bezalel Smotrich να περιγράφει τη συμφωνία ως «ηχηρή διπλωματική αποτυχία» που «θα καταλήξει σε δάκρυα».

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο υπερεθνικιστής πολιτικός, βασικό μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι «εορτασμοί» για το σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Νετανιάχου ήταν «απλά παράλογοι».

Ο Smotrich χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ηχηρή διπλωματική αποτυχία, κλείνουμε τα μάτια και γυρίζουμε την πλάτη σε όλα τα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου, και κατά την εκτίμησή μου, θα καταλήξει επίσης σε δάκρυα. Τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά στη Γάζα».

Ο Smotrich και ο υπουργός εθνικής ασφάλειας Itamar Ben-Gvir έχουν απειλήσει επανειλημμένα να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Νετανιάχου εάν ο πόλεμος κατά της Χαμάς σταματήσει οριστικά πριν από την πλήρη ήττα της οργάνωσης.

Ο Ben-Gvir δεν έχει ακόμη εκδώσει δημόσια δήλωση σχετικά με το τελευταίο σχέδιο.

Χαιρετίζει η Παλαιστινιακή Αρχή το σχέδιο Τραμπ

Η Παλαιστινιακή Αρχή καθώς και οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους, με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει «έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών», μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ, συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους παρουσίασαν το σχέδιο. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα απαντήσουν», δήλωσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σε κοινή δήλωσή τους, οκτώ χώρες -Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ινδονησία και Πακιστάν- «χαιρετίζουν τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

