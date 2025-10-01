Σύνοδος Κορυφής: Διχασμένοι οι ηγέτες για Γάζα, Ουκρανία, εξοπλισμούς

Κοπεγχάγη ανταπόκριση,

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται σήμερα στη άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη διχασμένοι. Για άλλη μια φορά. Πολλά από τα βασικά ζητήματα που υπάρχουν στην ατζέντα προκαλούν αντιδράσεις σε αρκετές χώρες που θέτουν πλέον ως προτεραιότητα τις εθνικές πολιτικές ανάγκες.

Στόχος της άτυπης Συνόδου είναι να γίνουν βήματα σύγκλισης, ώστε στην επίσημη Σύνοδο Κορυφής στις 23-24 Οκτωβρίου να παρθούν αποφάσεις. Δεν θα είναι, όμως, εύκολο.

Τα ανατολικά και τα βαλτικά κράτη, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Εσθονία, πιέζουν για πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στη Ρωσία -συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας, ενώ οι μεγάλες δυτικές οικονομίες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, τάσσονται υπέρ μιας πιο προσεκτικής, νομικά ορθής προσέγγισης για την αποφυγή οικονομικών και διπλωματικών επιπτώσεων.

Από την πλευρά της, η Κομισιόν αναμένεται να καταθέσει τις προτάσεις της για την έγκριση από τους 27 του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που έχουν ήδη εξαγγελθεί και κλείνουν προς τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι στόχοι για το κλίμα και τις εκπομπές (emissions) για το 2035-2040 δημιουργούν ένα άλλο ρήγμα: τα έθνη της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης υποστηρίζουν γενικά πιο φιλόδοξους στόχους, ενώ τα κράτη με βαριές βιομηχανίες ή ενεργειακή εξάρτηση, συμπεριλαμβανομένης και της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και τμημάτων της Νότιας Ευρώπης, υποστηρίζουν βραδύτερες μεταβάσεις και μεγαλύτερη ευελιξία.

Η Ουγγαρία «ξεχωρίζει» για τη συνεχιζόμενη εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο και τη συχνή αντίσταση σε ισχυρότερες κυρώσεις ή ενιαίες θέσεις για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ομοίως, στην εξωτερική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ και τη Γάζα, πολλές δυτικές και σκανδιναβικές χώρες προτιμούν μια πιο αυστηρή ανθρωπιστική γλώσσα, ενώ η Ουγγαρία, η Αυστρία και η Τσεχία προτιμούν πιο ουδέτερες δηλώσεις. Αυτές οι διαιρέσεις πηγάζουν από αντικρουόμενες οικονομικές αντιλήψεις, εσωτερικές πολιτικές πιέσεις και φόβους για την ασφάλεια, κάτι που σημαίνει ότι η αυριανή Σύνοδος Κορυφής πιθανότατα θα οδηγήσει σε προσεκτικά διατυπωμένους συμβιβασμούς αντί για τολμηρές εξελίξεις.

Η Γάζα

Με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη λύση που προτείνει στη Γάζα να εκπλήσσουν, οι χώρες της Ε.Ε .παραμένουν διχασμένες ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της επιδεινούμενης κατάστασης.

Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν γίνει ολοένα και πιο επικριτικές απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, περιγράφοντας την ανθρωπιστική κρίση ως «καταστροφική» και ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και πλήρη πρόσβαση σε βοήθεια, ενώ η Γερμανία έχει μάλιστα σταματήσει ορισμένες εξαγωγές στρατιωτικών μέσων προς το Ισραήλ.

Η Γαλλία έχει προχωρήσει ένα βήμα περαιτέρω μετά και την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, μια γραμμή που συμμερίζονται η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες έχουν αναλάβει μάλιστα δράση αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν στολίσκους βοήθειας προς τη Γάζα.

Η ηγεσία της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, έχει απαιτήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο αναθεώρησης της Συμφωνίας Σύνδεσης Ε.Ε.-Ισραήλ λόγω παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, η φωνή της Κομισιόν δεν έχει ιδιαίτερη δύναμη, καθώς οι προτάσεις της πρέπει πάντα να εγκρίνονται από τις χώρες-μέλη.

Εν τω μεταξύ, η Ουγγαρία παραμένει η εξαίρεση, μπλοκάροντας ή αποδυναμώνοντας συνεχώς τις δηλώσεις της Ε.Ε. που επικρίνουν το Ισραήλ, τονίζοντας αντ' αυτού το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και κατηγορώντας τις άλλες χώρες για προκατάληψη.

Σε ολόκληρο το μπλοκ, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να εξισορροπήσουν ανάμεσα στην αυξανόμενη δημόσια οργή και τα κινήματα διαμαρτυρίας κατά των ενεργειών του Ισραήλ, με τους φόβους για νέες ένταση στις διπλωματικές σχέσεις ή την υπονόμευση της μακροχρόνιας συναίνεσης της Ε.Ε. που υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών. Αυτό αφήνει την Ε.Ε. ενωμένη στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά διχασμένη ως προς το πόσο θα πιέσει το Ισραήλ πολιτικά ή οικονομικά.

Η μάχη για τα εξοπλιστικά και οι αμυντικές δαπάνες

Οι ηγέτες της Ε.Ε. αναμένεται να συζητήσουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ.

Η συζήτηση βασίζεται στις πρόσφατες δεσμεύσεις της Ε.Ε. για «μαζική ενίσχυση» των αμυντικών επενδύσεων και στην απόφαση του Ιουλίου να ενεργοποιήσει ειδική δημοσιονομική ευελιξία για 15 κράτη-μέλη (ανάμεσα τους και η Ελλάδα) επιτρέποντάς τους να αυξήσουν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες της Ε.Ε. για το έλλειμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα «Σχέδιο Επανεξοπλισμού της Ευρώπης» ύψους 800 δισ. ευρώ, το οποίο συνδυάζει εθνικές επενδύσεις, δάνεια της Ε.Ε. και κοινές προμήθειες για τη βελτίωση δυνατοτήτων όπως η αεροπορική και πυραυλική άμυνα, η παραγωγή πυρομαχικών και η στρατιωτική κινητικότητα.

Η ώθηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων απειλών για την ασφάλεια από τη Ρωσία, αυξανόμενων υβριδικών επιθέσεων, επιθέσεων από χάκερς (όπως έγινε πρόσφατα σε τρία Ευρωπαϊκά αεροδρόμια) και φόβων για μείωση της εμπλοκής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, παραμένουν διαφορές σχετικά με το πόσο γρήγορα θα αυξηθούν οι δαπάνες, πώς θα μοιραστεί το οικονομικό βάρος και εάν θα χρηματοδοτηθούν οι αυξήσεις στην άμυνα μέσω δανεισμού σε επίπεδο Ε.Ε. ή εθνικών προϋπολογισμών.

Ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής υποστηρίζουν την ταχεία επέκταση, άλλες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ισπανίας και ορισμένων μικρότερων οικονομιών, προτρέπουν σε σταδιακές αυξήσεις για την αποφυγή δημοσιονομικών πιέσεων.

Η συνάντηση αναμένεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της Ευρώπης για υψηλότερες αμυντικές επενδύσεις, να υποστηρίξει μεγαλύτερο συντονισμό στις προμήθειες και την ανάπτυξη δυνατοτήτων και να επεκτείνει τη χρήση της δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες δεν παραβιάζουν τους κανόνες του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Εάν όμως τα συμπεράσματα τη Συνόδου Κορυφής είναι για άλλη μια φορά γενικά και γεμάτα αστερίσκους, ώστε να καλύπτονται όλοι, τότε κλείνουμε τον τρίτο χρόνο όπου δεν υπάρχει ομοφωνία των ηγετών της Ε.Ε. σε κανένα από τα μεγάλα θέματα.