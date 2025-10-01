Επιστροφή σε ύφεση για τα εργοστάσια της ευρωζώνης

Οι συνθήκες λειτουργίας των εργοστασίων στην ευρωζώνη επιδεινώθηκαν στο τέλος του τρίτου τριμήνου, αντιστρέφοντας τη βελτίωση του Αυγούστου.

Η συρρίκνωση του HCOB PMI® τον Σεπτέμβριο οφείλεται στη μείωση των νέων παραγγελιών και στον απότομο ρυθμό απώλειας θέσεων εργασίας.

Ο όγκος της παραγωγής συνέχισε να αυξάνεται, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε σημαντικά σε σχέση με το υψηλό επίπεδο του Αυγούστου, το οποίο ήταν το υψηλότερο των τελευταίων τρεισήμισι ετών. Όσον αφορά τη δραστηριότητα αγορών των εργοστασίων, τον Σεπτέμβριο επιταχύνθηκε η μείωση, ενώ τα αποθέματα πριν και μετά την παραγωγή μειώθηκαν περαιτέρω.

Οι επιχειρήσεις παρέμειναν αισιόδοξες ότι η παραγωγή θα αυξηθεί από τα τρέχοντα επίπεδα κατά το επόμενο έτος, αν και οι προσδοκίες ήταν οι χαμηλότερες από τον Απρίλιο.

Όσον αφορά τις τιμές, στο τέλος του τρίτου τριμήνου σημειώθηκε γενική πτώση, καθώς τόσο το κόστος των εισροών όσο και οι χρεώσεις των εκροών μειώθηκαν οριακά.

Ο δείκτης HCOB Eurozone Manufacturing PMI®, ένας δείκτης που μετρά τη συνολική υγεία των εργοστασίων της ευρωζώνης και καταρτίζεται από την S&P Global, επέστρεψε σε φάση συρρίκνωσης τον Σεπτέμβριο, αντιστρέφοντας την πρώτη βελτίωση που παρατηρήθηκε σε διάστημα άνω των τριών ετών τον Αύγουστο.

Ο δείκτης υποχώρησε από 50,7 τον Αύγουστο σε 49,8, σηματοδοτώντας επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας των εργοστασίων σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Ωστόσο, η πτώση ήταν συνολικά οριακή.

Σε χαμηλό δύο μηνών η χώρα μας, αν και σε ρυθμό ανάπτυξης, ενώ σε ύφεση βρίσκονται τα εργοστάσια της Γερμανίας, με τον ΡΜΙ μεταποίησης σε χαμηλό δύο μηνών:

Netherlands 53.7 38-month high

Greece 52.0 2-month low

Ireland 51.8 2-month high

Spain 51.5 3-month low

Germany 49.5 (flash: 48.5) 2-month low

Italy 49.0 3-month low

France 48.2 (flash: 48.1) 2-month low

Austria 47.6 3-month low