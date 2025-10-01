Κατάσχεση ξένων assets διατάζει ο Πούτιν ως αντίποινα στην ΕΕ

Η Ρωσία ενδέχεται να εθνικοποιήσει και να πουλήσει με ταχείες διαδικασίες περιουσιακά στοιχεία ξένης ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού ιδιωτικοποίησης, σε αντίποινα για τυχόν ευρωπαϊκές κινήσεις κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, σύμφωνα με πηγή κοντά στην κυβέρνηση που επικαλείται υπό τον όρο ανωνυμίας το Bloomberg.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χθες Τρίτη υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει την ταχεία πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων βάσει ειδικής διαδικασίας.

Το διάταγμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πώλησης διαφόρων εταιρειών, τόσο ρωσικών όσο και ξένων, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσει να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα μπορεί να απαντήσει με συμμετρικά μέτρα, ανέφερε.

Εκατοντάδες δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς από τον τραπεζικό τομέα έως τα καταναλωτικά αγαθά εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των UniCredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo και Mondelez.

Ο Πούτιν ενήργησε καθώς οι ηγέτες της ΕΕ, που συναντώνται στη Δανία, βάζουν στις ράγες σχέδιο για την παροχή δανείων 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, ενόψει της επίσημης συνόδου κορυφής στα τέλη του μήνα. Η παλαιότερη πρόταση για αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων έχει κερδίσει έδαφος αφότου οι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησαν την άμεση υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, αφήνοντας την Ευρώπη να επωμιστεί το βάρος της αμυντικής βοήθειας προς τη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Το σχέδιο της ΕΕ δεν ισοδυναμεί με κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι ενδεχόμενες μελλοντικές αξιώσεις της Ρωσίας θα είναι εγγυημένες, σημειώνει το Bloomberg. Η Μόσχα θα λάβει πίσω τα κεφάλαια εάν συμφωνήσει να αποζημιώσει την Ουκρανία.

Το ρωσικό διάταγμα περιορίζει τις αποτιμήσεις πριν από την πώληση σε 10 μέρες και επιταχύνει την κρατική καταχώριση της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης. Η κρατική Promsvyazbank θα χειριστεί τις σχετικές συμφωνίες. Το διάταγμα Πούτιν υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές αποτελούν απάντηση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Την Τετάρτη, χαρακτήρισε «παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας και κλοπή» το σχέδιο της ΕΕ.

Ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει ότι θα υπονομευτεί η παγκόσμια οικονομική τάξη εάν η Δύση κατασχέσει τα παγωμένα κρατικά αποθεματικά της Ρωσίας στο εξωτερικό, τα οποία είχαν μπλοκαριστεί σε απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το νέο διάταγμα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πώληση περιουσιακών στοιχείων που κάποτε ανήκαν σε Ρώσους επενδυτές. Το Κρεμλίνο έχει εντείνει κατασχέσεις που στοχεύουν Ρώσους πολίτες που έχουν κατηγορηθεί για εξτρεμισμό ή διαφθορά.

Τα ακίνητα συχνά μεταπωλούνται σε νέους ιδιοκτήτες για να συγκεντρωθούν κεφάλαια για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η συνολική αξία της κατασχεμένης περιουσίας από το 2022 έφτασε τα 3,9 τρισ. ρούβλια (40 δισ. ευρώ) τον Ιούνιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της δικηγορικής εταιρείας Nektorov, Saveliev & Partners στη Μόσχα.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει αποφύγει την εθνικοποίηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε διεθνείς εταιρείες. Αντ' αυτού, έχει θέσει ορισμένες εταιρείες σε προσωρινή διαχείριση, πριν κανονίσει πωλήσεις σε προτιμώμενους αγοραστές με μεγάλες εκπτώσεις.