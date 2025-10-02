CEO Ryanair: Καταρρίψτε τα drones που διεισδύουν στην ΕΕ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι (φωτ.), επέκρινε σκληρά την ΕΕ για την αποτυχία της να εγγυηθεί τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αεροδρομίων υποστηρίζοντας ότι τα μη εξουσιοδοτημένα drones που διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία της Ένωσης θα πρέπει να καταρρίπτονται, μεταδίδει το Politico.

«Γιατί δεν καταρρίπτουμε αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη;» διερωτήθηκε ο Ο'Λίρι σε συνέντευξή του στο POLITICO, προσθέτοντας ότι «οι δραστηριότητές μας διακόπηκαν πριν από τρεις εβδομάδες, όταν drones πέταξαν πάνω από την Πολωνία και τα αεροδρόμια έκλεισαν για τέσσερις ώρες».

Επίσης αναφέρθηκε στα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Άαλμποργκ, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις από και προς αυτά για περίπου δύο ώρες την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι καταστάσεις αυτές «προκαλούν αναστάτωση», δήλωσε ο Ο'Λίρι, ζητώντας να ληφθεί άμεσα δράση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δεν αποκλείει η δραστηριότητά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας «ρωσικής υβριδικής απειλής», οι τοπικές αρχές, δεν έχουν προσδιορίσει ακόμη από που προέρχονται τα drone αυτά.

Δεν είναι λύση ένα αντι-drone τείχος

Παρά τη νέα επείγουσα ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, ο Ο'Λίρι, υποστήριξε ότι ένα τείχος από drones δεν θα φέρει λύση στο πρόβλημα.

«Δεν νομίζω ότι ένα αντι-drone τείχος θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να εκτοξεύσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος από το εσωτερικό της Πολωνίας;» δήλωσε ο CEO της αεροπορικής εταιρείας.

Παράλληλα εξαπέλυσε δριμεία κριτική εναντίον της αξιοπιστίας των Ευρωπαίων ηγετών με φόντο την άτυπη συνάντηση τους στην Κοπεγχάγη, χθες, Τετάρτη.

«Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους ηγέτες που συζητούν πίνοντας τσάι και τρώγοντας μπισκότα», είπε χαρακτηριστικά. «Αν δεν μπορούν καν να εγγυηθούν τις πτήσεις πάνω από τη Γαλλία, τι πιθανότητες έχουμε να μας προστατεύσουν από τη Ρωσία;» πρόσθεσε αναφερόμενος στην ακύρωση δρομολογίων πάνω από τη χώρα στη διάρκεια απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Τέλος μίλησε με πολύ σκληρά λόγια για την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάειν ισχυριζόμενος ότι δεν της έχει «καμία εμπιστοσύνη. «Είναι άχρηστη και θα έπρεπε να παραιτηθεί».