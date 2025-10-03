Η Χαμάς έτοιμη να απαντήσει θετικά στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Η Χαμάς θα απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά τροπολογιών, ανέφερε πηγή εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις στην εφημερίδα The Times of Israel την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί εντός των επόμενων ωρών.

Η πηγή ανέφερε στην εφημερίδα ότι Αραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία διεξάγουν παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόταση και οι αραβικές χώρες επαίνεσαν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον.

Η πηγή ανέφερε ότι οι τροπολογίες της Χαμάς θα στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που ο Νετανιάχου είχε προσθέσει την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγές που επιβραδύνουν και περιορίζουν την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, επιπλέον της αυστηροποίησης των απαιτήσεων σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από την τρομοκρατική οργάνωση να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατά εντός 72 ωρών, να αφοπλιστεί και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα τερμάτιζε επίσης τον πόλεμο και θα οδηγούσε στη σταδιακή αποχώρηση του IDF από τη Γάζα, το οποίο θα αντικαθιστούσε μια διεθνής δύναμη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι έδινε στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι δεν υπήρχε περιθώριο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα είναι διατεθειμένες να συζητήσουν τις προτεινόμενες τροπολογίες της Χαμάς, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αρνήθηκε να το κάνει την τελευταία φορά που η τρομοκρατική οργάνωση απάντησε με ένα «Ναι, αλλά». Ο κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ ανακάλεσε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές από τη Ντόχα και το Ισραήλ ακολούθησε το παράδειγμά του.

Ωστόσο, η Χαμάς φαίνεται να έχει την υποστήριξη της Αιγύπτου και του Κατάρ, των οποίων οι ηγέτες έχουν δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στην πρόταση των ΗΠΑ.