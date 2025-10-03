#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η BlackRock ετοιμάζει κολοσσιαία εξαγορά $40 δισ. σε data centers

Η GIP της BlackRock συζητά την εξαγορά της Aligned Data Centers με αποτίμηση 40 δισ. δολαρίων, καθώς οι επενδύσεις σε data centers εκτοξεύονται λόγω τεχνητής νοημοσύνης.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 09:37

Η Global Infrastructure Partners βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Aligned Data Centers, η οποία υποστηρίζεται από την Macquarie, στοχεύοντας σε έναν σημαντικό ωφελημένο της έκρηξης των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές της χρονιάς, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Aligned θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συναλλαγή. Μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, πρόσθεσαν τα άτομα, ζητώντας να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.

Η MGX, μια εταιρεία επενδύσεων τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο Mubadala Investment, συμμετέχει επίσης στις διαπραγματεύσεις και θα επενδύσει ανεξάρτητα ως μέρος του deal, ανέφερε ένα από τα άτομα. Η Mubadala έχει ήδη επενδύσει ξεχωριστά στην Aligned.

Η GIP, που τώρα ανήκει στην BlackRock, δεν έχει καταλήξει σε τελική συμφωνία και ορισμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν ή οι συνομιλίες να καταλήξουν χωρίς συναλλαγή, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας εκπρόσωπος της BlackRock αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκπρόσωποι της Aligned, της Macquarie και της Mubadala δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.

Η προβλεπόμενη εξαγορά είναι η τελευταία σε μια σειρά εντυπωσιακών συμφωνιών από την εμφάνιση του ChatGPT, καθώς οι επενδυτές ανταγωνίζονται για έκθεση στους ηγέτες μιας τεχνολογίας που έχει δυναμική να μεταμορφώσει βιομηχανίες και οικονομίες.

