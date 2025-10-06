Σχέδιο Τραμπ: Αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις ακροδεξιών υπουργών ο Νετανιάχου

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται να αποτελεί αιτία διαφωνιών στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Καθώς ο Τραμπ πιέζει για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ο Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόταση των ΗΠΑ, όμως τώρα είναι αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις των υπερεθνικιστών εταίρων του στην κυβέρνηση, η αντίθεση των οποίων στο σχέδιο αυτό ενδέχεται να οδηγήσει το Ισραήλ σε πρόωρες εκλογές.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και αποκλείει οποιονδήποτε ρόλο για τη Χαμάς, αν και επιτρέπει στα μέλη της οργάνωσης να παραμείνουν στον θύλακα αν αποκηρύξουν τη βία και καταθέσουν τα όπλα.

Η ακροδεξιά ανησυχεί για την «αναβίωση» της Χαμάς

Και η παλαιστινιακή οργάνωση απάντησε θετικά, αποδεχόμενη εν μέρει το σχέδιο Τραμπ, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί την απελευθέρωση των ομήρων αν και επεσήμανε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας.

Όμως η ιδέα ότι η Χαμάς θα εξακολουθήσει να υπάρχει, και πολύ περισσότερο το ενδεχόμενο να συμμετέχει στις συνομιλίες για το μέλλον της Γάζας μετά την απελευθέρωση των ομήρων, προκάλεσε την οργή των ακροδεξιών εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού στο Ισραήλ.

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε ένα σενάριο αναβίωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συμφορά στο κράτος του Ισραήλ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε εταίροι σε αυτό», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ απειλώντας να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Αν οι ακροδεξιοί υπουργοί εκτιμήσουν ότι ο Νετανιάχου έκανε πάρα πολλές υποχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο κυβερνητικός συνασπισμός – ο πιο ακροδεξιός στην ιστορία του Ισραήλ—ενδέχεται να καταρρεύσει έναν χρόνο πριν τις εκλογές, που κανονικά θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2026.

Ωστόσο αν επιμείνουν ζητώντας να συνεχιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ενδέχεται να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς και να αποξενωθούν ακόμη περισσότερο από την ισραηλινή κοινή γνώμη που έχει κουραστεί από τον πόλεμο, όπως και από τους διεθνείς συμμάχους της χώρας.

Η συνέχιση των μαχών επίσης ενδέχεται να καταπνίξει τις ελπίδες του Ισραήλ να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ και άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία κι η Ινδονησία.

Ο Τραμπ ζήτησε την αναστολή των βομβαρδισμών

Η επέκταση των Συμφωνιών αυτών, χάρη στις οποίες το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με πολλές αραβικές χώρες το 2020, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ. Ωστόσο το Ριάντ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ, αν δεν τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και αν δεν διαφανεί ένας δρόμος προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το Ισραήλ να αναστείλει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το σχέδιό του, οι οποίες πρόκειται να αρχίσουν σήμερα με τις έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ- Χαμάς στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου και θέμα την απελευθέρωση των ομήρων.

Όμως το Σάββατο ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι η αναστολή των βομβαρδισμών στη Γάζα είναι «σοβαρό λάθος».

Ο Μπεν- Γκβιρ και ο Σμότριχ, τα κόμματα των οποίων έχουν 13 από τις 120 έδρες στην Κνεσέτ, ζητούν εδώ και καιρό από τον Νετανιάχου να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Αν αποχωρήσουν και οι δύο από την κυβέρνηση, το Ισραήλ ενδέχεται να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Ο ισραηλινός δημοσκόπος και υπεύθυνος επικοινωνίας Μίτσελ Μπάρακ, που εργαζόταν για τον Νετανιάχου τη δεκαετία του 1990, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση πλησιάζει στο τέλος της, αν και πρόσθεσε ότι δεν αναμένει ότι θα καταρρεύσει αμέσως, με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση στηρίζει το σχέδιο Τραμπ, ενώ Σμότριχ και Μπεν- Γκβιρ δεν έχουν πολλές επιλογές παρά να παραμείνουν στην κυβέρνηση.

Στο μεταξύ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ προσέφερε την υποστήριξή του στην κυβέρνηση, προκειμένου αυτή να μην καταρρεύσει και για να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ. Χθες ο Λαπίντ επεσήμανε ότι ο Νετανιάχου μπορεί να συμφωνήσει σε μια ημερομηνία για τη διεξαγωγή εκλογών, προσφέροντας στην κυβέρνηση «ασφάλιση» από τους «ακραίους και ανεύθυνους», όπως τους χαρακτήρισε, εταίρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ