Η OpenAI δένει ισχύ όσο 20 πυρηνικοί αντιδραστήρες!

Η εταιρεία πίσω από το ChatGPT υπέγραψε φέτος deals 1 τρισ. δολαρίων για να εξασφαλίσει την κολοσσιαία υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται τα AI μοντέλα της.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 08:35

Η OpenAI έχει υπογράψει φέτος συμφωνίες αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της, δεσμεύσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα έσοδά της και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η συμφωνία της Δευτέρας με την κατασκευάστρια εταιρεία chip AMD διαδέχεται παρόμοιες συμφωνίες με τις Nvidia, Oracle και CoreWeave, καθώς η OpenAI αγωνίζεται να βρει την υπολογιστική ισχύ που θεωρεί ότι θα χρειαστεί για να λειτουργήσει υπηρεσίες όπως το ChatGPT.

Οι συμφωνίες θα δώσουν στην OpenAI πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ άνω των 20 gigawatts, που ισοδυναμεί περίπου με την ισχύ 20 πυρηνικών αντιδραστήρων, κατά την επόμενη δεκαετία.

Κάθε 1GW υπολογιστικής ισχύος AI κοστίζει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινές τιμές, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της OpenAI, καθιστώντας το συνολικό κόστος περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

