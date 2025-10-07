Φρενάρουν οι αυξήσεις στις τιμές για σπίτια στη Βρετανία

Ο δείκτης τιμών κατοικιών Halifax στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας επιβράδυνση από το 2% του Αυγούστου και υπολείποντας της αναμενόμενης αύξησης 2,2%. Αυτό σηματοδότησε την πιο μικρή ετήσια αύξηση από τον Απρίλιο του 2024, φέρνοντας τη μέση αξία των ακινήτων στα 298.184 στερλίνες (περίπου 343.000 ευρώ).

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,3%, υπολείπονται των προσδοκιών για αύξηση 0,2%, το ίδιο ποσοστό με τον Αύγουστο.

Η Amanda Bryden, επικεφαλής του τμήματος ενυπόθηκων δανείων της Halifax, δήλωσε ότι η ελαφρά πτώση αντανακλά μια γενικά σταθερή αγορά, με τις τιμές να παραμένουν αυξημένες κατά 0,3% από την αρχή του έτους.