#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Φρενάρουν οι αυξήσεις στις τιμές για σπίτια στη Βρετανία

Η πιο μικρή ετήσια αύξηση από τον Απρίλιο του 2024 οδηγεί τη μέση αξία των ακινήτων στις €343.000 κατά μέσο όρο

Φρενάρουν οι αυξήσεις στις τιμές για σπίτια στη Βρετανία

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 09:36

Ο δείκτης τιμών κατοικιών Halifax στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας επιβράδυνση από το 2% του Αυγούστου και υπολείποντας της αναμενόμενης αύξησης 2,2%. Αυτό σηματοδότησε την πιο μικρή ετήσια αύξηση από τον Απρίλιο του 2024, φέρνοντας τη μέση αξία των ακινήτων στα 298.184 στερλίνες (περίπου 343.000 ευρώ).

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,3%, υπολείπονται των προσδοκιών για αύξηση 0,2%, το ίδιο ποσοστό με τον Αύγουστο.

Η Amanda Bryden, επικεφαλής του τμήματος ενυπόθηκων δανείων της Halifax, δήλωσε ότι η ελαφρά πτώση αντανακλά μια γενικά σταθερή αγορά, με τις τιμές να παραμένουν αυξημένες κατά 0,3% από την αρχή του έτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ακίνητα αξίας 2,62 δισ. ευρώ άλλαξαν χέρια σε επτά μήνες

Αποφασιστική δράση κατά των Airbnb προαναγγέλλει η Κομισιόν

Ακριβαίνουν τα σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πιερρακάκης: Τρεις σημαντικές αλλαγές με στόχο να ανοίξουν κλειστά ακίνητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο