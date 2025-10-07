Γαλλία: Παραίτηση Μακρόν ζητά ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να παραιτηθεί πριν λήξει η θητεία του, το πρώτο εξάμηνο του 2027, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, μετά το χάος που προκλήθηκε από την κατάρρευση της κυβέρνησης Λεκορνί τη Δευτέρα. Πρόκειται για την τρίτη κυβέρνηση που πέφτει μέσα σε έναν μόλις χρόνο στο πλαίσιο της επιδεινούμενης πολιτικής κρίσης στη χώρα, μεταδίδει το Politico.

Ο Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν, ο οποίος υπηρέτησε από το 2017 έως το 2020, πρόσθεσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει «να προκηρύξει πρόωρες εκλογές» μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος. Έτσι θα έχει μεσολαβήσει αρκετός χρόνος για να διοργανωθεί σωστά μια προεκλογική εκστρατεία, αποφεύγοντας τις επιπτώσεις μιας «βίαιης παραίτησης» Μακρόν.

Εάν ο Μακρόν παραιτηθεί αμέσως, θα πρέπει να διεξαχθούν νέες προεδρικές εκλογές εντός 20 έως 35 ημερών.

Ο Φιλίπ έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι θα μπορούσε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο της αναμέτρησης και να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά.

Ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν είναι ακόμη ένας από τους τέως κεντρώους συμμάχους του Μακρόν που αποσύρουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Παράλληλα, ένας ακόμη πρώην πρωθυπουργός, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής του κόμματος του Γάλλου προέδρου, δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει πλέον» τις αποφάσεις του τελευταίου, τον οποίον κατηγόρησε ότι «θέλει να διατηρήσει την εξουσία» παρά το γεγονός ότι έχασε τις εκλογές που ο ίδιος προκήρυξε πέρυσι.

Στο μεταξύ ο Μακρόν, παρότι αποδέχθηκε την παραίτηση Λεκορνί, ζήτησε από τον τελευταίο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με άλλα κόμματα ως την Τετάρτη, σε μια τελευταία προσπάθεια να βρεθεί λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας και να αποφευχθούν οι πρόωρες εκλογές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπέρ της παραίτησης του Γάλλου προέδρου φαίνεται να τίθενται ένας στους δύο πολίτες της χώρας, όπως φαίνεται σε δημοσκόπηση της Elabe που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Στον αντίποδα, το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε την πολιτική κρίση στη χώρα, ενώ το 23% δεν εξέφρασε κάποια άποψη επί του θέματος.