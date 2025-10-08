Λεκορνί: Υπάρχει θέληση για προϋπολογισμό πριν το τέλος του 2025

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι «υπάρχει θέληση» η Γαλλία να έχει προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Μιλώντας από το Παλάτι Matignon, δήλωσε:

«Έχω βάσιμους λόγους να σας πω ότι, μεταξύ των καλών ειδήσεων, όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την Πρόεδρο της Βουλής, κα Braun-Pivet, και με τον Πρόεδρο της Γερουσίας, Gérard Larcher, με όλα τα πολιτικά κόμματα της UDI, LIOT, των Ρεπουμπλικάνων, Place publique, MoDem, Horizon, Renaissance και άλλα, δείχνουν ότι υπάρχει θέληση να καταρτιστεί προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Αυτή η επιθυμία δημιουργεί μια κίνηση και μια σύγκλιση, προφανώς, που απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης του κοινοβουλίου».

Πρόσθεσε ότι θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά του απόψε στον Πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες σε ακόμη ένα πολιτικό αδιέξοδο.

Η Le Monde ανέφερε επίσης ότι ο Λεκορνί θα συνεχίσει τις συναντήσεις με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τους Οικολόγους και το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα το πρωί για να «δει τι παραχωρήσεις ζητούν από τα άλλα πολιτικά κόμματα για να εγγυηθούν αυτή τη σταθερότητα, τι παραχωρήσεις είναι επίσης διατεθειμένοι να κάνουν, αν χρειαστεί, για να την επιτύχουν».