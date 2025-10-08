Στενότερους δεσμούς με την ΕΕ επιδιώκει η Γροιλανδία

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι επιθυμεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία ανάμεσα στο νησί της Αρκτικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρώτη ομιλία ηγέτη της περιοχής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αρκετούς μήνες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την επιθυμία να προσαρτήσει την περιοχή, μεταδίδει το Politico.

«Ο κόσμος αλλάζει, και αλλάζει γρήγορα (...) Η Γροιλανδία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη Γροιλανδία», είπε ο Νίλσεν.

Αποκαλώντας την ΕΕ «σταθερό φίλο... στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε», ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας υποστήριξε ότι τα τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών και ορυκτών, του νησιού που έχουν τη δυνατότητα να «μετατοπίσουν τις παγκόσμιες ισορροπίες», είναι πλέον έτοιμα να δεχθούν επενδύσεις από την Ευρώπη.

Νοουκ και Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει τις σχέσεις τους από τότε που ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων ή άσκησης οικονομικής πίεσης για την κατάληψη του νησιού. Ωστόσο ο Νίλσεν στην σημερινή του ομιλία έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Γροιλανδία δεν επιδιώκει να επανενταχθεί στο μπλοκ, αφού αποχώρησε από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1985, μετά από δημοψήφισμα.

«Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω: Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κανένα σχέδιο να γίνουμε μέλος της ΕΕ» είπε χαρακτηριστικά.

Αν και το τελευταίο διάστημα η προσοχή του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να έχει αποσπαστεί από το νησί της Αρκτικής, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν προειδοποίησε χθες, Τρίτη, ότι η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή, προσθέτοντας ότι η Κοπεγχάγη και το Νοουκ δεν έχουν ακόμη την πολυτέλεια να «αναπνεύσουν με ανακούφιση».

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Γροιλανδία δεν έχει κλείσει την πόρτα στις ΗΠΑ, παρά τα προκλητικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα ο Νίλσεν εμφανίστηκε «ανοιχτός» σε περαιτέρω συνεργασία με την Ουάσιγκτον, υπό τον όρο ότι αυτή θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού.