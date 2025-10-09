Ευρωκοινοβούλιο: Πιο απλό φορολογικό σχεδιασμό προς όφελος επιχειρήσεων και πολιτών

Απλούστερη φορολογική αρχιτεκτονική προς όφελος επιχειρήσεων και πολιτών προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις για μεταρρυθμίσεις της φορολογικής αρχιτεκτονικής έχουν στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, παράλληλα με την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Η έκθεση, την οποία συνέταξε ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΕΛΚ, Κύπρος), συζητήθηκε χθες Τετάρτη στην ολομέλεια και εγκρίθηκε σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 με 499 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 53 αποχές. Αναμένεται να τροφοδοτήσει το εν εξελίξει έργο για τη νομοθετική απλούστευση, και ειδικότερα τη σχετική πρόταση της Επιτροπής που αναμένεται στις αρχές του 2026.

Η έκθεση παρουσιάζει σειρά προτάσεων για την απλούστευση της φορολογικής συμμόρφωσης και την εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Έτσι, θα μπορούσε να μειωθεί το σχετικό κόστος για τις επιχειρήσεις -ιδίως για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, το οποίο, σύμφωνα με την έκθεση, αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής φορολογικής τους επιβάρυνσης. Τα νέα μέτρα αυτά θα διευκόλυναν επίσης τις κυβερνήσεις όσον αφορά τη διαχείριση και την είσπραξη φορολογικών εσόδων, συμβάλλοντας στη μείωση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και απελευθερώνοντας πόρους για τα κράτη μέλη.

Απλούστευση της φορολογίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν κόμβο φορολογικών δεδομένων της Ε.Ε. για τη βελτίωση της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Αυτό θα συμβάλει επίσης στον εντοπισμό και την εξάλειψη όλων των περιπτώσεων διπλής υποβολής στοιχείων, ώστε να απαλλαγούν οι φορολογούμενοι από τις υποχρεώσεις διπλής δήλωσης. Ο κόμβος θα χρησιμεύσει επίσης ως ενιαίο σημείο πρόσβασης για τις φορολογικές αρχές σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι διαδικασίες φορολογικής δήλωσης για λογαριασμούς αποταμιεύσεων και επενδύσεων θα πρέπει να απλουστευθούν, ώστε περισσότεροι καταθέτες να ενθαρρυνθούν να διοχετεύσουν τις αποταμιεύσεις τους από τραπεζικούς λογαριασμούς χαμηλού επιτοκίου, όπου βρίσκονται σήμερα, προς τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι ο εξορθολογισμός της χρήσης του αριθμού φορολογικού μητρώου σε όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούσε να συμβάλει στη καλύτερη διοικητική συνεργασία ανάμεσα στις φορολογικές αρχές. Τέλος, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να απλουστεύσει το ισχύον πλαίσιο ΦΠΑ, την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η απλούστευση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Χρειάζονται επίσης επενδύσεις στην βελτίωση των δυνατοτήτων των φορολογικών αρχών να διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων αξιοποιούνται στο έπακρο.

Η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής παραμένει προτεραιότητα του ΕΚ

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία απλούστευσης δεν πρέπει να υπονομεύσει την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής. Υποστηρίζει δε ότι ο περαιτέρω φορολογικός συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι σημαντικός για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, η έκθεση εισηγείται την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Eurofisc για την βελτιστοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών, των συντονισμένων προσπαθειών επιβολής και των διασυνοριακών ερευνών.

Μείωση των φορολογικών φραγμών για τις επιχειρήσεις

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να εξετάσει τα υφιστάμενα φορολογικά εμπόδια για την ενιαία αγορά και να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα, καλούν την Επιτροπή να αξιολογήσει τα οφέλη και τα μειονεκτήματα ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. για τις καινοτόμες εταιρείες (το λεγόμενο 28ο καθεστώς), το οποίο θα παρέχει επίσης ένα ενιαίο σύνολο φορολογικής νομοθεσίας. Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση των φορολογικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι και οι ψηφιακοί νομάδες, καθώς και την απλούστευση των καθεστώτων φορολογικών κινήτρων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΕΛΚ, Κύπρος) δήλωσε:

«Η έκθεσή μας προωθεί ένα πιο απλό ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα, που θα μειώνει την πολυπλοκότητα και τον διοικητικό φόρτο και θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητά μας. Μέσα σε συνθήκες αυξανόμενης οικονομικής πίεσης και παγκόσμιου ανταγωνισμού, ένα πιο απλό φορολογικό πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας. Ζητάμε απλούστευση, σαφέστερους κανόνες, άρση αναποτελεσματικών ρυθμίσεων, με παράλληλη τήρηση των προτύπων κατά της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ζητάμε διεξοδικές εκτιμήσεις των πιθανών επιπτώσεων των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων, μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης, υιοθέτηση τυποποιημένων υποδειγμάτων, βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών και αναθεώρηση των περιττών κανόνων που επιβαρύνουν ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα δίκαιο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις σύστημα είναι ζωτικής σημασίας για αυτές, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως σε μικρότερες οικονομίες, όπως η χώρα μου η Κύπρος. Αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής, ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς ενιαίας αγοράς για όλους».