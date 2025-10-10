Ο κεντρικός τραπεζίτης Γαλλίας προειδοποιεί για «τιμωρία» από αγορές

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να ξεπεράσει τις πολιτικές διαμάχες και να συνεχίσει να στοχεύει σε σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος το επόμενο έτος.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί άνοιξε τον δρόμο για μικρότερες περικοπές το 2026, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την οικονομική πολιτική που, όπως λέει, θα επιτρέψει στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέχρι απόψε.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι η Γαλλία πρέπει να διατηρήσει το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ, αλλά αυτό είναι υψηλότερο από το 4,7% που είχε θέσει ως στόχο προηγουμένως και το 4,6% που είχε θέσει ως στόχο ο προκάτοχός του Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο Βιλερουά δήλωσε ότι η χώρα πρέπει τελικά να τηρήσει τη δέσμευσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει στο 3% έως το 2029, πράγμα που σημαίνει ότι το έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβεί το 4,8% το επόμενο έτος, μετά το 5,4% το 2025.

«Μπορώ να σας πω ότι όλη η Ευρώπη μας παρακολουθεί τώρα, καθώς και οι επενδυτές που μπορούν να μας τιμωρήσουν στις αγορές», δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας στο RTL.

Ο Βιλερουά είπε ότι τα τρία τέταρτα των εξοικονομήσεων το επόμενο έτος θα πρέπει να προέλθουν από μέτρα περιορισμού των δαπανών, με «στοχευμένους και εξαιρετικούς» φόρους ως συμπλήρωμα.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια νέα κυβέρνηση, ο Βιλερουά απάντησε: «Ο καθένας έχει την αποστολή να υπηρετεί τη χώρα του, η δική μου είναι στην Τράπεζα της Γαλλίας». Αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν είχε λάβει τηλεφώνημα σχετικά με το θέμα.