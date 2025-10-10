Ολομέτωπη επίθεση Τραμπ κατά Κίνας

Την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν τα κινεζικά αντίμετρα στα αμερικανικά πλοία και οι περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί στην Κίνα να κρατάει όλο τον κόσμο όμηρο» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Δεν έχω μιλήσει στον πρόεδρο Σι γιατί δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Ήταν να συναντήσω τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω» υπογράμμισε.

Όπως τόνισε, ανάλογα με το τι θα πει η Κίνα για το «επιθετικό διάταγμα» που μόλις δημοσίευσε, θα απαντήσει οικονομικά στην κίνηση του Πεκίνου.

Ειδικότερα, ο Τραμπ είπε ότι ένα από τα μέτρα που εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση είναι μια τεράστια αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Κίνα ανακοίνωσε εκτεταμένους ελέγχους εξαγωγών για τα σπάνια μέταλλα και τις σχετικές τεχνολογίες, καθώς το Πεκίνο ενισχύει τη διαπραγματευτική του ισχύ πάνω στα κρίσιμα ορυκτά ενόψει της αναμενόμενης συνάντησης εντός του μήνα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ξένες εταιρείες θα χρειάζονται την έγκριση του Πεκίνου για να εξάγουν μαγνήτες που περιέχουν ακόμη και ίχνη σπάνιων γαιών κινεζικής προέλευσης ή που έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας τις κινεζικές μεθόδους εξόρυξης, επεξεργασίας ή τεχνολογίας κατασκευής μαγνητών.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας ανακοίνωσε ότι από τις 14 Οκτωβρίου η Κίνα θα αρχίσει να χρεώνει τα αμερικανικά πλοία για τον ελλιμενισμό τους σε κινεζικά λιμάνια, σε μια άμεση απάντηση στην Ουάσιγκτον για την επιβολή τελών σε κινεζικά πλοία που φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα.

Τα αμερικανικά τέλη «παραβιάζουν σοβαρά» τις διεθνείς εμπορικές αρχές και «ζημιώνουν σοβαρά» το θαλάσσιο εμπόριο Κίνας-ΗΠΑ, ανέφερε το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών στην ανακοίνωσή του.

Η Κίνα θα χρεώνει 400 γιουάν (56 δολάρια) ανά καθαρό τόνο για τα αμερικανικά πλοία, ουσιαστικά το ίδιο με τα 50 δολάρια ανά καθαρό τόνο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα κινεζικά πλοία. Το Πεκίνο επίσης θα αυξήσει τα τέλη με την πάροδο του χρόνου έως τις 17 Απριλίου 2028, σε αναλογία με τα αντίστοιχα αμερικανικά σχέδια, μεταδίδει το CNBC.