Ο Μακρόν όρισε ξανά πρωθυπουργό τον Λεκορνί

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξαναδιόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού.

Σε ανάρτησή του μετά την επανατοποθέτησή του στη θέση του πρωθυπουργού, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέφερε ότι αποδέχεται το καθήκον που του ανατέθηκε και δεσμεύθηκε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι η Γαλλία θα ψηφίσει προϋπολογισμό μέχρι το τέλους του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η συνάντηση στα Ηλύσια Πεδία μεταξύ του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των ηγετών των μετριοπαθών κεντροδεξιών, κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων -δηλαδή πλην της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λικ Μελανσόν και της Εθνικής Συσπείρωσης των Λεπέν-Μπαρντελά-, με διπλό συμπέρασμα: Αφενός ο πρόεδρος θα διορίσει πρωθυπουργό «τις επόμενες ώρες» και δεν θα διαλυθεί η Βουλή, αφετέρου ούτε αυτή τη φορά θα προκύψει πρωθυπουργός από το αριστερό μπλοκ.

«Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα αποδεχτούμε τη νέα κυβέρνηση, θεωρήστε το δεδομένο αυτό», προειδοποίησε ο Ολιβιέ Φορ μετά τη συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Ήρθαμε να δούμε αν η κρίση μπορούσε να επιλυθεί», δήλωσε ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων. «Αλλά, όπως καταλάβαμε, δεν θα υπάρξει αριστερός πρωθυπουργός», σημείωσε για το πάγιο αίτημα της παράταξής του.

«Συνολικά, δεν υπήρξε σαφής απάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η απλή αναβολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης δεν έχει καμία σχέση με το αίτημά μας για κατάργησή της», συνέχισε ο κ. Φορ, «απογοητευμένος» που «απλώς έγινε μάρτυρας μιας προσπάθειας συμφιλίωσης».

Ο Εμανουέλ Μακρόν πιστεύει ότι υπάρχει «πιθανός δρόμος» για να «συνυφανθούν συμβιβασμοί και να αποφευχθεί η διάλυση» της Εθνοσυνέλευσης, σύμφωνα με δηλώσεις του περιβάλλοντός του.

Ο Μπορίς Βαλό, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εξέφρασε τη λύπη του για το ότι ο Εμανουέλ Μακρόν «ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να αποφασίσει τίποτα, παραπέμποντάς μας στον πρωθυπουργό που θα διοριστεί σύντομα […] η συζήτηση θα πρέπει επομένως να γίνει με κάποιον άλλο».

«Δεν υπάρχουν απαντήσεις για κανένα θέμα», πρόσθεσε ο κ. Βαλό. «Δεν γνωρίζουμε τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο πρόεδρος για να προχωρήσουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα κάνει ό,τι θέλει».

«Γνωρίζω πλέον ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα εργαστεί για τον διορισμό πρωθυπουργού και όχι για διάλυση», δήλωσε από την πλευρά του ο Φαμπιέν Ρουσέλ, γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCF). Εξερχόμενος του Μεγάρου των Ηλυσίων υπενθύμισε ότι η συνάντηση έγινε για να δοθεί «ένα ισχυρό μήνυμα», αλλά εξέφρασε τη λύπη του γιατί «δεν υπήρξε καμία σαφήνεια στις απαντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας». Ο τελευταίος, σύμφωνα με τον κ. Ρουσέλ, επιβεβαίωσε ότι η Εθνοσυνέλευση «αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μια κοινή βάση έτοιμη να κυβερνήσει».