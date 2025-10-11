Πρόσθετους δασμούς 100% στην Κίνα προανήγγειλε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 100% στην Κίνα και απείλησε να ακυρώσει την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αναζωπυρώνοντας τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Πεκίνο ότι υιοθετεί μια «εξαιρετικά επιθετική στάση στο εμπόριο» και ανακοίνωσε πως θα επιβάλει «ευρείας κλίμακας ελέγχους στις εξαγωγές σχεδόν κάθε προϊόντος που κατασκευάζει», καθώς και σε «όλο το κρίσιμο λογισμικό».

Τα νέα μέτρα, πρόσθεσε, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου — ή νωρίτερα, αναλόγως των κινήσεων της Κίνας — σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ακυρώσει τη συνάντηση με τον Σι, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, στα τέλη Οκτωβρίου. Οι επιχειρήσεις θεωρούσαν τη συνάντηση αυτή ως ένα βήμα προς τη σταθεροποίηση των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας.

«Αυτό ήταν μια πραγματική έκπληξη, όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλους τους ηγέτες του ελεύθερου κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τη νέα κινεζική πολιτική. «Επρόκειτο να συναντήσω τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες… αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το πράξω».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν επίσης δεχθεί μηνύματα από «άλλες χώρες που είναι εξαιρετικά οργισμένες με αυτή τη μεγάλη εμπορική εχθρότητα, η οποία προέκυψε από το πουθενά».

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση 2,7%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλειά του από τις αρχές Απριλίου, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, επισημαίνουν οι Financial Times. Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 3,6%. Η απόδοση του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, ενώ το δολάριο έχασε 0,6% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων.

Την Τετάρτη, η Κίνα ανακοίνωσε ένα πακέτο ελέγχων εξαγωγών που θα διαταράξει την παγκόσμια προσφορά σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι ξένες εταιρείες θα πρέπει να λάβουν άδεια από το Πεκίνο για να εξάγουν κρίσιμους μαγνήτες και άλλα προϊόντα που περιέχουν έστω και μικρές ποσότητες σπάνιων γαιών κινεζικής προέλευσης.

Η ρύθμιση αυτή ισοδυναμεί με μια κινεζική εκδοχή του εξωεδαφικού «κανόνα ξένου άμεσου προϊόντος» (foreign direct product rule) που χρησιμοποιεί η Ουάσινγκτον, προκειμένου να απαιτεί από εταιρείες τρίτων χωρών να λαμβάνουν άδειες εξαγωγής για τσιπ με αμερικανικό περιεχόμενο προς την Κίνα.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ευρέως ως προσπάθεια άσκησης πίεσης ενόψει της πρώτης συνάντησης των δύο ηγετών από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

«Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, αλλά, ουσιαστικά, αυτό θα “μπλοκάρει” τις αγορές και θα δυσκολέψει τη ζωή σχεδόν κάθε χώρας στον κόσμο, ιδίως της Κίνας», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Οι νέοι δασμοί του Τραμπ στην Κίνα αυξάνουν την πιθανότητα οι δύο χώρες να επιστρέψουν σε έναν πλήρους κλίμακας εμπορικό πόλεμο, όπως εκείνον που ξέσπασε νωρίτερα φέτος, όταν ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 145% στο Πεκίνο και ο Σι αντέδρασε επιβάλλοντας δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα.

Ο μέσος αμερικανικός δασμός στις εισαγωγές από την Κίνα βρίσκεται κοντά στο 58%, σύμφωνα με ανάλυση του Peterson Institute for International Economics. Ο μέσος κινεζικός δασμός στα αμερικανικά προϊόντα ανέρχεται περίπου στο 37%.

Οι οικονομικές εντάσεις έχουν προκαλέσει δραματικές επιπτώσεις στις εμπορικές ροές, οι οποίες, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, νωρίτερα φέτος, συνιστούν de facto εμπορικό εμπάργκο.

Αμερικανοί και Κινέζοι διαπραγματευτές είχαν επιτύχει ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο σε συνάντηση στη Γενεύη στις αρχές του έτους. Ωστόσο, η εκεχειρία τέθηκε υπό αμφισβήτηση όταν η Κίνα άρχισε να περιορίζει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για βιομηχανίες που εκτείνονται από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας έως την άμυνα.

Οι δύο πλευρές έλυσαν το αρχικό ζήτημα των σπάνιων γαιών στο Λονδίνο τον Ιούνιο και έκτοτε πραγματοποίησαν εμπορικές συνομιλίες στη Στοκχόλμη και τη Μαδρίτη, οι οποίες προετοίμασαν το έδαφος για τη συνάντηση Τραμπ–Σι. Η τρέχουσα 90ήμερη εκεχειρία, που διατηρεί τους δασμούς στα ισχύοντα επίπεδα, πρόκειται να λήξει στα μέσα Νοεμβρίου.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η Κίνα διαθέτει μοχλό πίεσης έναντι των ΗΠΑ λόγω της κυριαρχίας της στις σπάνιες γαίες. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επιπλέον επιλογές, όπως το να απαιτήσουν από τις εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών να λάβουν άδεια για την πώληση οποιωνδήποτε μικροτσίπ στην Κίνα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα νέα κινεζικά μέτρα ήταν «απρόσμενα», καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας ήταν «πολύ καλές» τους τελευταίους έξι μήνες, αλλά ισχυρίστηκε ότι το Πεκίνο «περίμενε υπομονετικά» για να επιτεθεί.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί στην Κίνα να κρατά τον κόσμο “αιχμάλωτο”, αλλά αυτό φαίνεται να ήταν το σχέδιό τους εδώ και αρκετό καιρό, ξεκινώντας από τους “μαγνήτες” και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει αθόρυβα σε μια σχεδόν μονοπωλιακή θέση — μια μάλλον σκοτεινή και εχθρική κίνηση, για να το θέσουμε ήπια», ανέφερε.