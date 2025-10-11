Καζάνι που βράζει η Γαλλία μετά τον επαναδιορισμό Λικορνί ως πρωθυπουργό

Αρνητικές είναι λίγο πολύ οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να ζητήσει από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να παραμείνει στη θέση του.

Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν πως κινούνται προς την κατάθεση πρότασης μομφής. Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

Ακολουθούν οι αντιδράσεις για τον διορισμό του:

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΚΟΡΝΙ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Είναι καθήκον μου να αποδεχθώ την αποστολή που μου ανέθεσε ο πρόεδρος, να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω για τη Γαλλία έναν προϋπολογισμό για το τέλος του έτους και να ανταποκριθώ στα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας.

Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση, που εξοργίζει τον γαλλικό λαό, και σε αυτή την αστάθεια, που βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας».

ΖΟΡΤΝΑΝ ΜΠΑΡΝΤΕΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

«Η κυβέρνηση Λεκορνί II, που διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι πιο απομονωμένος και αποκομμένος από ποτέ στο Ελιζέ, είναι ένα κακό αστείο, μια δημοκρατική ντροπή και μια ταπείνωση για τον γαλλικό λαό».

ΜΑΡΙΝ ΛΕ ΠΕΝ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

«Όλα τα πολιτικά κόμματα που βοήθησαν τον Εμανουέλ Μακρόν να κερδίσει τον χρόνο που χρειαζόταν για να εφαρμόσει αυτή την επαίσχυντη χειραγώγηση θα λογοδοτήσουν στις επόμενες εκλογές».

ΑΜΕΛΙ ΝΤΕ ΜΟΝΤΣΑΛΙΝ, ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

«Ως καθήκον μας, όπως ανέφερε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, πρέπει να δώσουμε στη χώρα μας έναν προϋπολογισμό.

Αυτό θα απαιτήσει συμβιβασμούς μεταξύ όλων των μελών του κοινοβουλίου που θέλουν να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, στην αποκατάσταση της ισορροπίας του προϋπολογισμού μας και στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου μέλλοντος του κοινωνικού μας μοντέλου».

ΣΤΕΦΑΝ ΤΡΟΥΣΕΛ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

«Είναι μια φάρσα. Στην οποία πρωταγωνιστής είναι ο Εμανουέλ Μακρόν. Ένα κακό αστείο για εκατομμύρια πολίτες που περιμένουν αλλαγή και ελπίζουν για το μέλλον. Μπορούν να είναι σίγουροι ότι η θητεία αυτού του προέδρου θα τελειώσει σύντομα. Πρέπει να προετοιμάσουμε την εναλλακτική λύση για αυτό το αδιέξοδο. Και γρήγορα».

ΜΑΡΙΝ ΤΟΝΤΕΛΙΕ, ΗΓΕΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

«Είναι απίστευτο ότι αυτός (ο Μακρόν) επέτρεψε στον εαυτό του να κάνει κάτι τέτοιο, να ξαναδιορίσει έναν από τους πολύ στενούς του φίλους, όταν είναι σαφές ότι θα έπρεπε... να αφήσει την αριστερά και τους οικολόγους να κυβερνήσουν».

ΓΙΑΕΛ ΜΠΡΑΟΥΝ-ΠΙΒΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«Σημειώνω την επαναδιορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί ως θετική εξέλιξη. Εδώ και εβδομάδες, η Εθνική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, έτοιμη να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της: να συζητά, να εξετάζει και να ψηφίζει. Τώρα είναι η ώρα να πιάσουμε δουλειά. Καιρός ήταν!»

ΜΑΘΙΛΝΤΕ ΠΑΝΟ, ΑΚΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

«Ποτέ πριν ένας πρόεδρος δεν ήθελε τόσο πολύ να κυβερνήσει με αηδία και οργή. Ο Λεκορνί, που παραιτήθηκε τη Δευτέρα, επαναδιορίστηκε από τον Μακρόν την Παρασκευή. Ο Μακρόν αναβάλλει άθλια το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του».

ΕΡΙΚ ΣΙΟΤΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

«Ψηφίστε κατά της κυβέρνησης».

ΦΙΛΙΠ ΜΠΑΠΤΙΣΤ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

«Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση. Τις τελευταίες ημέρες, έχει δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο. Τώρα εναπόκειται στις πολιτικές δυνάμεις αυτής της χώρας να βρουν το δρόμο της λογικής, τώρα και μαζί».

ΚΑΤΕΡΙΝ ΒΟΤΡΕΝ, ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Συγχαίρω τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για το διορισμό του. Ως πολιτικός, έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μου ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των συμπατριωτών μας και θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα που η χώρα μας έχει τόσο απεγνωσμένα ανάγκη».