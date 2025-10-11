Το ενδεχόμενο να παραιτηθεί εξετάζει ο CEO της χρεοκοπημένης First Brands

Το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη Fisrt Brands εξετάζει ο διευθύνων σύμβουλος του χρεοκοπημένου προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του χθες Παρασκευή (10/10).

«Ο Πάτρικ Τζέιμς έθετε πάντα τα συμφέροντα της First Brands Group πάνω από τα δικά του και αξιολογεί τον καλύτερο δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει για να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της αξίας για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους και τους δανειστές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής παραίτησής του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», ανέφερε ο εκπρόσωπος στη δήλωσή του.

Ο αδελφός του Τζέιμς, Έντουαρντ, παραιτήθηκε από τη θέση του στην εταιρεία, σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι ανέφεραν πρώτοι ότι ο διευθύνων σύμβουλος εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Η First Brands, η οποία κατασκευάζει φίλτρα, φρένα και συστήματα φωτισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία, υπέβαλε αίτηση για προστασία από τους πιστωτές τον περασμένο μήνα, αφού οι δανειστές της άρχισαν να ερευνούν παρατυπίες στις οικονομικές εκθέσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η εταιρεία έχει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 11,6 δισ. δολαρίων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για τις συναλλαγές με τους πιστωτές της και έστειλε αίτημα στην εταιρεία προκειμένου να του παράσχει πληροφορίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την περασμένη Πέμπτη.

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, σύμφωνα με πηγή με γνώση επί του θέματος, η οποία πρόσθεσε ότι είναι σύνηθες για τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές να ερευνούν εταιρείες που δημοσιοποιούν ζημίες και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό επενδυτών.

Μεταξύ των χρηματοπιστωτικών εταιρειών που έχουν έκθεση στην First Brands περιλαμβάνονται η Jefferies, η οποία αποκάλυψε έκθεση ύψους 715 εκατ. δολαρίων μέσω της Leucadia Asset Management, και η UBS, η οποία εκτιμά την έκθεσή της σε περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια που συνδέονται με την εταιρεία.

Η First Brands, ιδιοκτησία του ιδρυτή της Πάτρικ Τζέιμς, συσσώρευσε το μεγαλύτερο μέρος του μακροπρόθεσμου χρέους της αγοράζοντας ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων από άλλους προμηθευτές τα τελευταία 15 χρόνια.

Η εταιρεία έχει ορίσει μια ειδική επιτροπή ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου για να διερευνήσει τις εκτός ισολογισμού χρηματοδοτικές της ρυθμίσεις και αν τα τιμολόγιά της έχουν γίνει factoring πολλές φορές.