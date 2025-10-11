Συνεχίζεται η επιστροφή των Παλαιστινίων στη Γάζα

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σήμερα Σάββατο (11/10) στη βόρεια ακτή της Γάζας στα εγκαταλελειμμένα σπίτια τους με τα πόδια, με αυτοκίνητα και με κάρα, καθώς η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς φαίνεται ότι διατηρείται, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει αφήσει μεγάλο μέρος της περιοχής σε ερείπια.

«Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα. Δόξα στον Θεό», είπε η Νάμπιλα Μπασάλ, καθώς ταξίδευε με τα πόδια μαζί με την κόρη της, η οποία, όπως είπε, είχε υποστεί τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που ο πόλεμος σταμάτησε και τα δεινά τελείωσαν».

Ο χρόνος τρέχει για την απελευθέρωση των ομήρων

Μόλις οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδιάταξή τους χθες Παρασκευή, η οποία τις κρατά μακριά από τις μεγάλες αστικές περιοχές ωστόσο εξακολουθούν να ελέγχουν περίπου το ήμισυ της περιοχής, άρχισε να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς εντός 72 ωρών.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, περιμένοντας τον γιο μας και όλους τους 48 ομήρους», δήλωσε ο Χαγκάι Άνγκρεστ, ο γιος του οποίου, Ματάν, είναι μεταξύ των 20 Ισραηλινών ομήρων που πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί. « Περιμένουμε το τηλεφώνημα». Είκοσι έξι όμηροι έχουν κηρυχθεί νεκροί ερήμην και η τύχη άλλων δύο είναι άγνωστη.

Βάσει της συμφωνίας, μετά την παράδοση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές στις φυλακές του και 1.700 κρατούμενους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ εκατοντάδες φορτηγά πρόκειται να εισέλθουν στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει σε Ισραήλ και Αίγυπτο

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα μέχρι στιγμής προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, θα οδηγήσει σε μια διαρκή ειρήνη στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλά μπορούν ακόμα να πάνε στραβά. Περαιτέρω βήματα στο σχέδιο του Τραμπ δεν έχουν ακόμα συμφωνηθεί. Αυτά περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας όταν τελειώσουν οι μάχες, και την τελική τύχη της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τις απαιτήσεις του Ισραήλ για αποστρατιωτικοποίηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η εκεχειρία θα κρατήσει, λέγοντας: «Όλοι είναι κουρασμένοι από τις μάχες». Πιστεύει ότι υπάρχει «συναίνεση» για τα επόμενα βήματα, εντούτοις αναγνώρισε ότι ορισμένες λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να διευθετηθούν.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι χάρηκαν μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, που θα τερματίσει δύο χρόνια πολέμου, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, και θα επιστρέψουν οι τελευταίοι όμηροι που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς στη φονική επίθεση που προκάλεσε τον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων, στρατιωτικών βάσεων και ενός μουσικού φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι μαχητές σκότωσαν 1.200 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν άμαχοι, και αιχμαλώτισαν 251 ομήρους.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή την ερχόμενη Δευτέρα και να απευθυνθεί στην Κνέσετ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, ως ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που το κάνει αυτό μετά τον Τζορτζ Μπους το 2008.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο και ότι αναμένεται να παρευρεθούν και άλλοι ηγέτες του κόσμου.