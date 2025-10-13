Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, τη Γάζα και την περιοχή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα το πρωί την απελευθέρωση των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, εκτιμώντας ότι "η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και την περιοχή".

"Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό", έγραψε στο Χ ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο, όπου θα διεξαχθεί σήμερα η "σύνοδος κορυφής για την ειρήνη", η οποία είναι αφιερωμένη στη Γάζα.

I share the joy of the families and of the Israeli people as seven hostages have just been handed over to the Red Cross. My team and I had recently met their parents.



Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel and Guy Gilboa-Dalal are safe.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025

Συνολικά 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι θα παραδοθούν σήμερα στο Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ