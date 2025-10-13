#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, τη Γάζα και την περιοχή

«Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό», έγραψε στο X o Γάλλος πρόεδρος.

Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, τη Γάζα και την περιοχή

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 09:52

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα το πρωί την απελευθέρωση των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, εκτιμώντας ότι "η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και την περιοχή".

"Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό", έγραψε στο Χ ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο, όπου θα διεξαχθεί σήμερα η "σύνοδος κορυφής για την ειρήνη", η οποία είναι αφιερωμένη στη Γάζα.

Συνολικά 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι θα παραδοθούν σήμερα στο Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Μακρόν, παραμένουν τα αδιέξοδα

Γαλλία: Συνάντηση Μακρόν-Λεκορνί για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Γαλλία «Αγώνα δρόμου» ο Λεκορνί για να καταρτίσει κυβέρνηση

Σύνοδος Ευρωπαίων και Αράβων υπουργών για τη Γάζα στο Παρίσι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο