Τραμπ και Σι ετοιμάζονται για συνάντηση στη Νότια Κορέα

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ ετοιμάζονται για συνάντηση στη Νότια Κορέα, καθώς οι δύο πλευρές αποκλιμακώνουν τις εντάσεις σχετικά με τις εμπορικές διαφορές, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

«Έχουμε αποκλιμακώσει σημαντικά την κατάσταση», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Νοεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Κόμματος Σι στην Κορέα. Πιστεύω ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί».

«Μαζεύεται» ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ έδειξε χθες διάθεση για επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα, προκειμένου να κατευνάσει τις νέες εμπορικές εντάσεις, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι πρόσφατοι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τη συνέχιση των συνομιλιών.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς κάλεσε το Πεκίνο να «επιλέξει τον δρόμο της λογικής» στη νέα κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ διαθέτει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, εάν η σύγκρουση παραταθεί.

Αργότερα, ο Τραμπ ανάρτησε δήλωση με την οποία άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο εξόδου από την κρίση για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ ταυτόχρονα διατύπωσε συγκαλυμμένη απειλή ότι ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος θα πλήξει σοβαρά την Κίνα.

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο άκρως σεβαστός πρόεδρος Σι απλώς πέρασε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, ούτε κι εγώ. Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να τη βλάψουν!!!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.