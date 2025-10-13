Τα «μαζεύει» ο Τραμπ στη νέα επίθεση με δασμούς στην Κίνα

Η κυβέρνηση Τραμπ έδειξε χθες διάθεση για επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα, προκειμένου να κατευνάσει τις νέες εμπορικές εντάσεις, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι πρόσφατοι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τη συνέχιση των συνομιλιών.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς κάλεσε το Πεκίνο να «επιλέξει τον δρόμο της λογικής» στη νέα κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ διαθέτει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ εάν η σύγκρουση παραταθεί.

Αργότερα, ο Τραμπ ανάρτησε δήλωση με την οποία άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο εξόδου από την κρίση για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ ταυτόχρονα διατύπωσε συγκαλυμμένη απειλή ότι ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος θα πλήξει σοβαρά την Κίνα.

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο άκρως σεβαστός πρόεδρος Σι απλώς πέρασε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, ούτε κι εγώ. Οι Η.Π.Α. θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να τη βλάψουν!!!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι δηλώσεις του Τραμπ και του Βανς δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διατηρήσουν την πίεση προς την Κίνα ώστε να ανακαλέσει τις πρόσφατες εμπορικές της κινήσεις, ενώ παράλληλα προσπαθούν να καθησυχάσουν τις αγορές που ανησυχούν πως η αντιπαράθεση μπορεί να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα.

Την Παρασκευή, οι αγορές μετοχών, το πετρέλαιο και τα κρυπτονομίσματα υπέστησαν σοβαρές απώλειες μετά την αναζωπύρωση της έντασης, που προκλήθηκε από ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία προειδοποιούσε ότι οι Η.Π.Α. θα απαντήσουν στους κινεζικούς περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών και σε άλλα εμπορικά μέτρα. Ο Βανς χαρακτήρισε την κατάσταση «διαπραγμάτευση εν εξελίξει».

«Θα είναι ένας ευαίσθητος χορός ισορροπίας, και πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιδράσουν οι Κινέζοι», δήλωσε ο Βανς στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News. «Αν αντιδράσουν με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο, σας εγγυώμαι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει πολύ περισσότερα χαρτιά από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αν, ωστόσο, δείξουν διάθεση λογικής», πρόσθεσε, «τότε και οι Η.Π.Α. θα πράξουν ανάλογα».

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν να απειλούν με υψηλότερους δασμούς και κάλεσε σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την επίλυση των εκκρεμών εμπορικών ζητημάτων.

Οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν η Κίνα ανακοίνωσε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές και άλλα μέτρα — αν και ορισμένα δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από τον Νοέμβριο ή ενδέχεται να μην εφαρμοστούν αυστηρά.

«Νομίζω ότι έχει καταστεί απολύτως σαφές σε όλους ότι αυτή η προσπάθεια επέκτασης ισχύος από την πλευρά των Κινέζων δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου των Η.Π.Α., Τζέιμιζον Γκρηρ, στην εκπομπή The Sunday Briefing του Fox News.

Ο εμφανώς οργισμένος Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα και θα περιορίσει ορισμένες εξαγωγές αμερικανικού λογισμικού από την 1η Νοεμβρίου, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να διακόψει και τις αποστολές αεροπορικών εξαρτημάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιλογή της ημερομηνίας του Νοεμβρίου αφήνει ανοιχτό το περιθώριο για διαπραγματεύσεις.

«Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή, μέσα στο Air Force One, καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή. «Ξέρετε, για μένα η 1η Νοεμβρίου είναι μια αιωνιότητα. Για κάποιον άλλον, είναι πολύ κοντά. Για μένα, όταν ακούω ‘1η Νοεμβρίου’, είναι αιωνιότητα».

Ο Γκρηρ επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία αποτελεί λόγο αισιοδοξίας πως η αναταραχή στις αγορές θα εξομαλυνθεί αυτή την εβδομάδα.

«Είναι φυσιολογικό οι αγορές να αντιδρούν με ανησυχία», είπε. «Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ· είναι προγραμματισμένα για την 1η Νοεμβρίου. Πιστεύω ότι θα δούμε μια εξομάλυνση των αγορών αυτή την εβδομάδα, καθώς θα επικρατήσει μια πιο νηφάλια εικόνα».

Ο Βανς, ο οποίος ανέφερε ότι μίλησε με τον Τραμπ το Σάββατο και την Κυριακή, είπε ότι ο πρόεδρος «εκτιμά τη φιλία που έχει αναπτύξει με τον Σι», προσθέτοντας ωστόσο: «Διαθέτουμε σημαντική διαπραγματευτική ισχύ. Και η ελπίδα μου —και γνωρίζω ότι είναι και η ελπίδα του προέδρου— είναι να μην χρειαστεί να την αξιοποιήσουμε».

Πρόσθεσε ότι αυτή η καλή σχέση απειλείται «αν οι Κινέζοι ακολουθήσουν τον δρόμο του αποκλεισμού του υπόλοιπου κόσμου από την πρόσβαση σε βασικά προϊόντα που εκείνοι παράγουν».

Ο Γκρηρ, την Κυριακή, επικαλέστηκε τη διατύπωση της ανακοίνωσης του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου, όπου αναφέρεται ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές δεν ισοδυναμούν με απαγόρευση των εξαγωγών. «Είναι προφανές ότι οι Κινέζοι έχουν συνειδητοποιήσει πως έχουν υπερβεί κατά πολύ τα όρια του αποδεκτού», είπε.