ΗΠΑ: Η Κίνα προσπαθεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κατηγόρησε την Κίνα ότι προσπαθεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, μετά την επιβολή από το Πεκίνο αυστηρών ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, που έπληξαν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στους Financial Times ότι η επιβολή των ελέγχων από την Κίνα - τρεις εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα - αντανακλά τα προβλήματα της ίδιας της οικονομίας της.

«Αυτό είναι ένα σημάδι του πόσο αδύναμη είναι η οικονομία τους και θέλουν να τραβήξουν όλους τους άλλους μαζί τους», δήλωσε ο Bessent τη Δευτέρα.

«Ίσως υπάρχει κάποιο λενινιστικό επιχειρηματικό μοντέλο όπου το να βλάπτεις τους πελάτες σου είναι καλή ιδέα, αλλά αυτοί είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στον κόσμο», πρόσθεσε. «Αν θέλουν να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία, αυτοί θα πληγούν περισσότερο».

Ο Bessent πρόσθεσε: «Βρίσκονται σε ύφεση και προσπαθούν να εξάγουν για να βγουν από αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι επιδεινώνουν τη θέση τους στον κόσμο».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ μίλησε στους FT λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση από την Κίνα εκτεταμένων περιορισμών στις προμήθειες σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, που οδήγησαν τον Τραμπ να απειλήσει με επιπλέον δασμό 100% στις εισαγωγές από την Κίνα από την 1η Νοεμβρίου.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με την κατάσταση δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ετοιμάσει αντίμετρα που θα λάβουν εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Το πρόσωπο αυτό δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν προτεραιότητα στο θέμα όταν οι υπουργοί της G7 συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για τις συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ.

Δύο άλλα πρόσωπα που είναι εξοικειωμένα με την κατάσταση δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαιτήσουν από τις εταιρείες που εξάγουν λογισμικό στην Κίνα να αποκτήσουν άδεια, κάτι που θα μπορούσε να έχει δραματικές επιπτώσεις στις κινεζικές βιομηχανίες.