Εκτοξεύτηκαν στο $1,67 δισ. τα κέρδη της Ericsson στο τρίτο τρίμηνο

Η Ericsson AB ανακοίνωσε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε $1,67 δισ. το τρίτο τρίμηνο μετά την πώληση της Iconectiv. Πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο από τα κέρδη $817 εκατ. που σημείωσε το αντίστοιχο διάστημα του 2024, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η πώληση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής έφερε στον σουηδικό κολοσσό εφάπαξ κέρδη περίπου $800 εκατ.

Στον αντίποδα η καθαρή αξία των πωλήσεων της εταιρείας μειώθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση, πέφτοντας στα $5,9 δισ.

Ο οικονομικός διευθυντής Lars Sandström απέδωσε τη συνολική μείωση των πωλήσεων στη δραστηριότητα δικτύων στην Ευρώπη και την Αμερική. Πρόσθεσε επίσης ότι ναι μεν οι πωλήσεις στις ΗΠΑ φαίνονται υποτονικές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ωστόσο αυτό συμβαίνει καθώς είχαν προηγουμένως εκτοξευτεί μετά την συμφωνία με την ΑΤ&Τ.

Παράλληλα, αν και ο Sandström δήλωσε ότι η Ericsson επηρεάστηκε από τις επιδόσεις του δολαρίου και της στερλίνας (πολύ χαμηλές οι μεν, πολύ υψηλές οι δε αντίστοιχα), σημείωσε ότι η επίδραση των αμερικανικών δασμών στις δραστηριότητές της ήταν μικρότερη από 1% το συγκεκριμένο διάστημα, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει στο τέταρτο τρίμηνο.

Τέλος η εταιρεία, ανακοίνωσε ότι περιμένει προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο κέρδους μεταξύ 49% και 51% για το τέταρτο τρίμηνο, πάνω δηλαδή από τις αρχικές προβλέψεις των αναλυτών.

Τα δεδομένα αυτά έρχονται ενώ η Ericsson, η οποία εδώ και χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με μειωμένη ζήτηση στα προϊόντα της, προσπαθεί να μειώσει το λειτουργικό της κόστος και να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους της, ώστε να ανταπεξέλθει στις μεγάλες πιέσεις της αγοράς ειδών τεχνολογίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει περίπου 13% φέτος.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία δεν είχε δει ακόμη σημαντική αύξηση των εσόδων της από την αγορά της Ινδίας, αν και αναμένει ότι θα αυξηθούν οι πωλήσεις της στην Ιαπωνία.