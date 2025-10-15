Η έκρηξη της ΑΙ εκτοξεύει τις παραγγελίες της ASML

Οι παραγγελίες της ASML ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών το τρίτο τρίμηνο και η εταιρεία δήλωσε ότι οι πωλήσεις του επόμενου έτους θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές του 2025, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδότησε τη ζήτηση για τις μηχανές κατασκευής τσιπ της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ολλανδική κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών ανέφερε παραγγελίες ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με δήλωσή της. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με τα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η ASML, η οποία είναι η μόνη εταιρεία που κατασκευάζει μηχανές λιθογραφίας ακραίου υπεριώδους φωτός που απαιτούνται για την παραγωγή των πιο εξελιγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, επωφελείται από την έκρηξη των δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI, η οποία έχει γίνει η πιο πολύτιμη νεοσύστατη εταιρεία στον κόσμο χάρη στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, έχει ήδη συνάψει συμφωνίες για κέντρα δεδομένων και τσιπ που ξεπερνούν εύκολα το 1 τρισεκατομμύριο