«Ηγέτης» η Samsung στις παγκόσμιες παραδόσεις smartphones

Οι παραδόσεις smartphone αυξήθηκαν 2,6% σε ετήσια βάση, με 322,7 εκατ. κινητά να αποστέλλονται σε όλον τον κόσμο μόνο το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της IDC.

Μεγαλύτερη ετήσια άνοδος, η οποία έφτασε το 6,3%, παρατηρήθηκε στις αποστολές της Samsung (61,4 εκατ. smartphones). Ως εκ τούτου η νοτιοκορεάτικη εταιρεία κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τα νέα μοντέλα Galaxy Z Fold 7 και Z Flip 7, τα οποία έγιναν ανάρπαστα στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Apple οι αποστολές της οποίες παρουσίασαν άνοδο 2,9% σε ετήσια βάση (58,6 εκατ. κινητά τηλέφωνα). Η ανάπτυξη της οφείλεται εν μέρει στην μικρή αλλά σημαντική αύξηση των παραδόσεων στην Κίνα (ο,6%), όπου στάλθηκαν 10,8 εκατ. smartphone, έπειτα από το επιτυχές λανσάρισμα του iPhone 17. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται έπειτα από οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα κατά τα οποία οι αποστολές στη μεγαλύτερη αγορά της Ασίας κατέγραφαν πτώση.

Την τριάδα συμπληρώνει η Xiaomi οι αποστολές της οποίας αυξήθηκαν 1,8% σε ετήσια βάση (43,5 εκατ. κινητά τηλέφωνα), εξαιτίας της «ψήφου εμπιστοσύνης» που δίνουν οι Ευρωπαίοι και οι Λατινοαμερικάνοι στα Redmi Note και Poco. Παραδόξως, η εταιρεία τα πήγε χειρότερα στην Κίνα, όπου η αγορά ειδών τεχνολογίας βρίσκεται στα όρια της ύφεσης και οι πωλήσεις smartphone παρουσίασαν πτώση 1-2% σε ετήσια βάση.