Συναγερμός στις ΗΠΑ για σκόνες πρωτεΐνης πλούσιες σε... μόλυβδο

Από τις 23 σκόνες που έλεγξε η αμερικανική ένωση καταναλωτών Consumer Reports περισσότερες από δύο στις τρεις περιείχαν περισσότερο μόλυβδο σε μία μερίδα από όσον μπορεί να καταναλώσει χωρίς κίνδυνο ένας άνθρωπος στη διάρκεια μίας ημέρας.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 14:02

Περισσότερες από 12 σκόνες πρωτεΐνης που ελέγχθηκαν από την αμερικανική ένωση καταναλωτών Consumer Reports περιείχαν επικίνδυνες ή ανησυχητικές ποσότητες μολύβδου, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε αυτή η ανεξάρτητη ένωση και η οποία δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη.

Εξάλλου η Consumer Reports υπογράμμισε ότι το μέσο επίπεδο μολύβδου που εντοπίστηκε σε αυτά τα προϊόντα αυξήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, υπογράμμισε.

Από τις 23 σκόνες πρωτεΐνης που έλεγξε περισσότερες από δύο στις τρεις περιείχαν περισσότερο μόλυβδο σε μία μερίδα από όσον μπορεί να καταναλώσει χωρίς κίνδυνο ένας άνθρωπος στη διάρκεια μίας ημέρας (0,5 μικρογραμμάρια).

Δύο από τα προϊόντα που ελέγχθηκαν περιείχαν τόσο υψηλό ποσοστό μολύβδου που η Consumer Reports συνέστησε στους καταναλωτές να μην τα χρησιμοποιούν καθόλου.

«Δεν συνιστούμε την καθημερινή χρήση των περισσότερων σκονών πρωτεΐνης, επειδή πολλές περιέχουν υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων και καμία δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πρωτεϊνικών σας στόχων», δήλωσε η Τούντε Ακινλέγιε επικεφαλής ερευνήτρια της Consumer Reports.

Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα πλούσια σε πρωτεΐνες έχουν γνωρίσει σημαντική άνθηση στον κλάδο της ευεξίας τα τελευταία χρόνια, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, εν μέρει επειδή η πρωτεΐνη αυξάνει τον κορεσμό και βοηθά στην πρόληψη της υπερκατανάλωσης τροφής.

Χρησιμοποιούνται επίσης από αθλητές που θέλουν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα.

Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι οι Αμερικανοί καταναλώνουν μάλλον υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης - ή τουλάχιστον δεν χρειάζεται να προσλαμβάνουν πρόσθετη μέσω συμπληρωμάτων εμπλουτισμένων με πρωτεΐνες, ποτών ή επεξεργασμένων τροφίμων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

