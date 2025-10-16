Euronext: Χαιρετίζει την έκκληση Μερτς για εμβάθυνση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς

Δήλωση εξέδωσε ο Στεφάν Μπουζνά, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, με την οποία χαιρετίζει την πρόταση του Γερμανού καγκελαρίου για ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ απευθύνει ευοίωνο μήνυμα μπροστά στην προοπτική εξαγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η δήλωση Μπουζνά, αναφορικά και με τα οφέλη που αναμένουν οι ευρωπαϊκές εισηγμένες, έχει ως εξής:

«Χαιρετίζω την έκκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για βαθύτερες και πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και για μεγαλύτερη ενοποίηση στις υποδομές των αγορών, προς όφελος τελικά των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Επί 25 χρόνια, η Euronext ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Σήμερα, περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 6,5 τρισ. ευρώ. Οι εισηγμένες εταιρείες σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και Παρίσι επωφελούνται από την ενιαία μας δεξαμενή ρευστότητας και την τεχνολογική μας πλατφόρμα. Εάν η προσφορά της Euronext για την απόκτηση όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας είναι επιτυχής, οι εισηγμένες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν επίσης από το ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext.

Η Euronext ανέκαθεν καθοδηγούνταν από την ισχυρή πεποίθηση ότι στην Ευρώπη είναι πάντα δυνατό να επιτύχει κανείς μαζί, παρά να αποτύχει ξεχωριστά. Η Euronext είναι έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, ώστε να δημιουργήσει μια βαθύτερη δεξαμενή ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Παράλληλα, είναι επείγον να αντιμετωπιστεί άλλο ένα βασικό εμπόδιο στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: οι αποκλίσεις στη ρύθμιση και την εποπτεία. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μια αποφασιστική κίνηση προς την ενιαία εποπτεία εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)».