MacBook Pro με οθόνη αφής ετοιμάζει η Apple για πρώτη φορά στην ιστορία της

Η Apple ετοιμάζεται να λανσάρει επιτέλους μια έκδοση του υπολογιστή Mac με οθόνη αφής, ανατρέποντας τη στάση που είχε υιοθετήσει ο συνιδρυτής της, Στιβ Τζομπς.

Σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος, η εταιρεία ετοιμάζει ένα ανανεωμένο MacBook Pro με οθόνη αφής για τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027. Τα νέα μηχανήματα, με κωδικές ονομασίες K114 και K116, θα έχουν επίσης λεπτότερα και ελαφρύτερα πλαίσια και θα λειτουργούν με τη σειρά chip M6.

Με αυτή την κίνηση, η Apple ακολουθεί τον υπόλοιπο κλάδο της πληροφορικής, ο οποίος υιοθέτησε τους φορητούς υπολογιστές με οθόνη αφής πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Η εταιρεία χρειάστηκε χρόνια για να διαμορφώσει την προσέγγισή της στην αγορά, με στόχο να βελτιώσει τα τρέχοντα σχέδια.

Το Bloomberg News ανέφερε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2023 ότι η Apple εργαζόταν πάνω σε ένα MacBook Pro με οθόνη αφής.

Οι νέοι φορητοί υπολογιστές θα διαθέτουν οθόνες με τεχνολογία OLED - συντομογραφία του organic light-emitting diode (οργανική δίοδος εκπομπής φωτός) - το ίδιο πρότυπο που χρησιμοποιείται στα iPhone και iPad Pro, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς τα προϊόντα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Θα είναι η πρώτη φορά που αυτό το υψηλότερης ποιότητας, λεπτότερο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε Mac.

Οι μετοχές της Apple μείωσαν τις απώλειές τους την Πέμπτη, μετά τo δημοσίευμα του Bloomberg σχετικά με τα σχέδια αυτά.