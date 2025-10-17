#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Πτώση 1,2% γαι τον Nikkei

Νέο αναδιπλούμενο smartphone από τη Samsung

Θα αποκαλύψει το πολυαναμενόμενο αναδιπλούμενο smartphone στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού που θα γίνει αργότερα αυτόν τον μήνα στη Νότια Κορέα.

Νέο αναδιπλούμενο smartphone από τη Samsung

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 09:05

Η Samsung Electronics θα παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο πτυσσόμενο smartphone της, όταν οι ηγέτες και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι συγκεντρωθούν στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, θα είναι η πρώτη συσκευή της εταιρείας με δύο μεντεσέδες - που της επιτρέπει να λειτουργεί είτε ως συμβατικό smartphone είτε ως σημαντικά μεγαλύτερο tablet όταν είναι πλήρως ανοιχτή - και θα εκτεθεί σε μια έκθεση κορυφαίας κορεατικής τεχνολογίας στο περιθώριο της πολυμερούς συνόδου κορυφής, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Για τη Samsung, η εκδήλωση APEC που θα φιλοξενηθεί στο Gyeongju θα προσφέρει παγκόσμια προβολή σε ένα προϊόν που ελπίζει ότι θα ενισχύσει τη φήμη της ως πρωτοπόρου στον τομέα της μηχανικής. Μαζί με την Huawei Technologies, η Samsung έχει ηγηθεί της προσπάθειας ανάπτυξης αναδιπλούμενων τηλεφώνων, ενώ η Huawei παρουσίασε την πρώτη τριπλή συσκευή στον κόσμο στην Κίνα πέρυσι. Η κορεατική εταιρεία έχει τώρα την ευκαιρία να κάνει το form factor παγκόσμιο.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αυτού του μήνα πιθανότατα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν τη νέα συσκευή, καθώς αναμένεται να εκτίθεται μέσα από βιτρίνα, ανέφερε το πρόσωπο, ζητώντας να μην κατονομαστεί, καθώς το σχέδιο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η πλήρης εμπορική κυκλοφορία του αναδιπλούμενου τηλεφώνου αναμένεται να ακολουθήσει αργότερα φέτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Ηγέτης» η Samsung στις παγκόσμιες παραδόσεις smartphones

Nέα smartphones και οικιακές συσκευές λανσάρει η Xiaomi

Εκτακτα αποτελέσματα «θολώνουν» την εικόνα για 15 εισηγμένες

ΔΕΗ - ΔΑΑ: Οι αποτιμήσεις και το σενάριο ανοδικής κίνησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο