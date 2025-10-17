Νέο αναδιπλούμενο smartphone από τη Samsung

Η Samsung Electronics θα παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο πτυσσόμενο smartphone της, όταν οι ηγέτες και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι συγκεντρωθούν στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, θα είναι η πρώτη συσκευή της εταιρείας με δύο μεντεσέδες - που της επιτρέπει να λειτουργεί είτε ως συμβατικό smartphone είτε ως σημαντικά μεγαλύτερο tablet όταν είναι πλήρως ανοιχτή - και θα εκτεθεί σε μια έκθεση κορυφαίας κορεατικής τεχνολογίας στο περιθώριο της πολυμερούς συνόδου κορυφής, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Για τη Samsung, η εκδήλωση APEC που θα φιλοξενηθεί στο Gyeongju θα προσφέρει παγκόσμια προβολή σε ένα προϊόν που ελπίζει ότι θα ενισχύσει τη φήμη της ως πρωτοπόρου στον τομέα της μηχανικής. Μαζί με την Huawei Technologies, η Samsung έχει ηγηθεί της προσπάθειας ανάπτυξης αναδιπλούμενων τηλεφώνων, ενώ η Huawei παρουσίασε την πρώτη τριπλή συσκευή στον κόσμο στην Κίνα πέρυσι. Η κορεατική εταιρεία έχει τώρα την ευκαιρία να κάνει το form factor παγκόσμιο.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αυτού του μήνα πιθανότατα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν τη νέα συσκευή, καθώς αναμένεται να εκτίθεται μέσα από βιτρίνα, ανέφερε το πρόσωπο, ζητώντας να μην κατονομαστεί, καθώς το σχέδιο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η πλήρης εμπορική κυκλοφορία του αναδιπλούμενου τηλεφώνου αναμένεται να ακολουθήσει αργότερα φέτος.