Φάρατζ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη που μπαίνουν σε εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, χαρακτήρισε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως «παράλογο άνθρωπο» και τάχθηκε υπέρ της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο Φάρατζ στη διάρκεια μιας εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή The Mishal Husain Show του Bloomberg προσθέτοντας επίσης, ότι θα υποστήριζε την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών assets για την κάλυψη ουκρανικών αναγκών.

Πρόκειται για αλλαγή γραμμής του Βρετανού πολιτικού απέναντι στη Μόσχα, η οποία έρχεται αφού αρκετοί πολιτικοί του αντίπαλοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, έχουν υποστηρίξει ότι το κόμμα του έχει... αδυναμία στη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Στάρμερ έχει πει για τον επικεφαλής των Μεταρρυθμιστών (Reform UK), ότι «κολακεύει συνέχεια τον Πούτιν», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει χαρακτηρίσει «επικίνδυνες» τις δηλώσεις Φάρατζ για τη Ρωσία.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο Φάρατζ έχει πράγματι μιλήσει με θαυμασμό για τον Ρώσο πρόεδρο. Χαρακτηριστικά, σε συνέντευξη που έδωσε το 2014, είχε ονομάσει τον Πούτιν, ως τον ηγέτη που θαύμαζε περισσότερο στον κόσμο. Επίσης σε μια πιο πρόσφατη εξέλιξη, μόλις τον περασμένο μήνα, ο Νάθαν Γκιλ, πρώην στενός σύμμαχός του Φάρατζ παραδέχτηκε ότι δωροδοκήθηκε από τη Μόσχα για να κάνει φιλορωσικές δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μιλώντας για τον Γκίλ, ο Φάρατζ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «αηδιαστική» και επέμεινε ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

Ενώ ο ηγέτης του Reform UK επανέλαβε τα επιχειρήματα ότι «η ατελείωτη επέκταση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανατολάς» συνέβαλε στην απόφαση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία, επέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο για τη στάση του απέναντι στις προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Προφανώς, ο Πούτιν είναι πολύ κακός τύπος. (...) Ήλπιζα πραγματικά ότι ο Τραμπ θα τον έκανε να υποταχθεί, ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί κάποιο είδος συμβιβασμού, όπως μόλις πρόσφατα επιτεύχθηκε με τη Γάζα και το Ισραήλ. Σαφώς, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

«Υποψιάζομαι ότι αυτό που θα δείτε τους επόμενους μήνες, είναι ότι οι Αμερικανοί θα αρχίσουν να παραδίδουν πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο (...) Νομίζω ότι ο Τραμπ αισθάνεται ότι ο Πούτιν τον έχει κάνει να φαίνεται ηλίθιος».

Υπενθυμίζεται ότι τη δήλωση αυτή έκανε ο ηγέτης του Reform UK, πριν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, συμφωνήσουν τελικά να συναντηθούν στην Βουδαπέστη.

Τέλος όσον αφορά το αν θα υποστήριζε το σχέδιο του Στάρμερ να αναπτύξει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ο, Φάρατζ είπε χαρακτηριστικά: «Θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός σε αυτό». Δήλωσε ωστόσο ότι θα μπορούσε να ταχθεί υπέρ της συμμετοχής βρετανικών δυνάμεων ως τμήμα μιας ευρύτερης ειρηνευτικής αποστολής υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών.