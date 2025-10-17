Στο 1,8% επιβεβαιώνει η Eurostat τον πληθωρισμό στην Ελλάδα

Στο 2,2% επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, από 2,0% τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,1%, μετά από παρόμοια άνοδο 0,1% τον Αύγουστο.

Εξαιρουμένων των πιο ευμετάβλητων στοιχείων, όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,4% τους δώδεκα μήνες έως τον Σεπτέμβριο, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα.

Η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες κατά το έτος έως τον Ιούνιο, αλλά από τότε τα έχει διατηρήσει αμετάβλητα, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός είναι πλέον αρκετά κοντά στον στόχο του 2% και δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογή των επιτοκίων.

Είναι ευρέως αναμενόμενο ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίασή της στο τέλος του μήνα.

Στο 1,8% επιβεβαιώθηκε και ο ετήσιος πληθωρισμός της χώρας μας, σύμφωνα με τη Eurostat - υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της ΕΚΤ είναι πληθωρισμός 2%.