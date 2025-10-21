Ανέκαμψε η παγκόσμια αγορά smartphones το 3ο τρίμηνο με αιχμή το ΑΙ

Δυναμικό come back κάνει η παγκόσμια αγορά smartphones, μετά από μήνες οικονομικής αβεβαιότητας, με τα στοιχεία του 3ου τριμήνου του 2025 να επιβεβαιώνουν τη σαφή ανάκαμψη. Σύμφωνα με την IDC, οι αποστολές smartphones παγκοσμίως έφτασαν τα 322,7 εκατ. τεμάχια, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντίστοιχα, η Omdia καταγράφει άνοδο 3%, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση έχει επανέλθει, τροφοδοτούμενη από νέες κυκλοφορίες, εξελιγμένες δυνατότητες AI και έξυπνα προγράμματα αναβάθμισης.

Η Samsung και η Apple κυριάρχησαν στην αγορά, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις τους σε 3ο τρίμηνο εδώ και χρόνια. Η Samsung είδε τις αποστολές της να αυξάνονται κατά 6,3%, φτάνοντας τα 61,4 εκατ. smartphones και ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 19% της παγκόσμιας αγοράς.

Αντίστοιχα, η Apple σημείωσε αύξηση 2,9%, καταγράφοντας το ισχυρότερο 3ο τρίμηνο στην ιστορία της, χάρη στην επιτυχία της σειράς iPhone 17 και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για premium συσκευές.

Οι παίκτες της αγοράς

Η θετική εικόνα δεν περιορίζεται στους δύο ηγέτες της αγοράς. Οι Xiaomi, Transsion και Vivo, που συμπληρώνουν την πεντάδα των κορυφαίων κατασκευαστών, σημείωσαν επίσης αύξηση πωλήσεων, ενισχύοντας τη συνολική δυναμική του κλάδου. Σύμφωνα με την IDC, «η βιομηχανία smartphones συνεχίζει την ανοδική της πορεία, πετυχαίνοντας ανάπτυξη παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις και τους εμπορικούς δασμούς».

Οι κατασκευαστές δείχνουν να έχουν «τελειοποιήσει την τέχνη της καινοτομίας» όχι μόνο στο hardware και στο software, αλλά και στη μείωση των εμποδίων αγοράς, προσφέροντας ευέλικτα χρηματοδοτικά μοντέλα και προγράμματα ανταλλαγής, που καθιστούν την αναβάθμιση σχεδόν αυτονόητη.

Προβλέψεις για το σύνολο του έτους

Η θετική πορεία της παγκόσμιας αγοράς των smartphones αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με την IDC να προβλέπει «ισχυρό φινάλε για το 2025», καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για AI-enabled smartphones και οι επιθετικές προσφορές τιμών αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις πωλήσεις. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον marketing buzzword, αλλά βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των συσκευών», υπογραμμίζουν οι αναλυτές της IDC.

Από την πλευρά της, η Omdia συμφωνεί με τη θετική προοπτική, αν και με πιο συγκρατημένο τόνο. Οι κατασκευαστές, αναφέρει, «στόκαραν» επιπλέον ποσότητες το 3ο τρίμηνο για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση των εορτών. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η κερδοφορία παραμένει υπό πίεση.

«Tο αυξανόμενο κόστος πρώτων υλών (BoM) και η έλλειψη ημιαγωγών λόγω της άνθησης των data centers και των AI επενδύσεων περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους. Ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός από ποτέ και η ισορροπία ανάμεσα σε όγκο, τιμή και περιθώριο κέρδους είναι λεπτή», τονίζει η Omdia.

Για να διατηρήσουν την ανάπτυξη, οι κατασκευαστές στρέφονται σε νέες ροές εσόδων, όπως υπηρεσίες συνδρομών, οικοσυστήματα συσκευών, αξεσουάρ και προσφορές «bundle». Όμως, όπως παρατηρεί η Omdia, η υλοποίηση τέτοιων στρατηγικών είναι δύσκολη σε αναδυόμενες αγορές, όπου κυριαρχούν low-cost μοντέλα και οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τιμές.