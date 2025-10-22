Επιμένουν... κινεζικά οι Αμερικανοί παρά την εμπορική κόντρα

Έξι μήνες μετά την έναρξη του εμπορικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ, η ανθεκτικότητα των κινεζικών εξαγωγών αποδεικνύει πόσο απαραίτητα παραμένουν πολλά από τα προϊόντα της Κίνας, ακόμη και μετά την επιβολή δασμών 55% από τις ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, κάθε μέρα, εμπορεύματα αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων διασχίζουν τον Ειρηνικό από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, με το ποσό αυτό να αυξάνεται τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο. Παρά τη διψήφια πτώση της αξίας του συνολικού εμπορίου κατά το τελευταίο εξάμηνο, ορισμένα προϊόντα σημείωσαν πρόσφατα αύξηση από το 2024, αψηφώντας τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι αμερικανικοί δασμοί φαίνεται να έχουν περιορισμένη ικανότητα να ελέγχουν τις εισαγωγές των αμερικανικών εταιρειών, καθώς η επιρροή της Κίνας σε τομείς όπως τα σπάνια μέταλλα και τα ηλεκτρονικά προϊόντα καθιστά τα προϊόντα της δύσκολο να παραγκωνιστούν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Αυτό μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ειδικά αν ο Τραμπ αυξήσει περαιτέρω τους δασμούς, όπως έχει απειλήσει επανειλημμένα ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων.

Όλα αυτά δίνουν στον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, καθώς οι εμπορικοί διαπραγματευτές του προχωρούν σε συνομιλίες με στόχο την παράταση της 90ήμερης εκεχειρίας των δασμών, η οποία λήγει τον Νοέμβριο. Κατά το τρίτο τρίμηνο, κινεζικά προϊόντα αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων έφτασαν στις ΗΠΑ, βοηθώντας το Πεκίνο να διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη σε τροχιά για τον ετήσιο στόχο του και ωθώντας το διμερές εμπορικό πλεόνασμα στα 67 δισεκατομμύρια δολάρια.

Chinese Exports to US Are Down 17% This Year But Chinese firms still reported shipping $317 billlion worth of goods

Source: China's General Administration of Customs

Ενώ σχεδόν όλες οι 10 κορυφαίες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οι αποστολές ηλεκτρονικών τσιγάρων αυξήθηκαν, σύμφωνα με ανάλυση της Bloomberg των τελωνειακών δεδομένων της Κίνας.

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα σημειώνουν επίσης ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ, με τις κινεζικές εταιρείες να εξάγουν προϊόντα αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές ηλεκτρικών καλωδίων αυξήθηκαν κατά 87%, στα 405 εκατομμύρια δολάρια.

Κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, οι εταιρείες στην Κίνα εξήγαγαν προς τις ΗΠΑ smartphones, φορητούς υπολογιστές, tablet και εξαρτήματα υπολογιστών αξίας σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν και το ποσό αυτό ήταν το μισό του ποσού που πωλήθηκε την ίδια περίοδο πέρυσι, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ποσό, λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς δασμούς.

US Buying a Lot of E-Bikes from China Shipments unchanged at $1.2 billion so far this year despite tariffs Note: Exports under HS Code 8711600 - "Motorcycles/cycles with electric motors for propulsion"

Source: China's General Administration of Customs