Πράσινο φως Τραμπ για χτυπήματα βαθιά στη Ρωσία με δυτικούς πυραύλους

Η κυβέρνηση Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό σχετικά με τη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που έχουν παρασχεθεί από δυτικούς συμμάχους, επιτρέποντας στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας και να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε την Τρίτη έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow βρετανικής προέλευσης για να πλήξει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανακοίνωση έκανε λόγο για ένα «επιτυχές πλήγμα» που διαπέρασε τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Η αμερικανική αυτή κίνηση, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί, όπως επισημαίνει η WSJ, να επιτρέψει δηλαδή στο Κίεβο να χρησιμοποιεί τον πύραυλο εντός ρωσικού εδάφους, πραγματοποιήθηκε αφότου η αρμοδιότητα για την έγκριση τέτοιων επιθέσεων μεταφέρθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο προς τον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό στην Ευρώπη, τον στρατηγό Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος είναι επίσης και διοικητής του ΝΑΤΟ.

Η μεταβολή αυτή συνέπεσε με την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ στις αρχές Οκτωβρίου να πιέσει το Κρεμλίνο να ξεκινήσει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εγκρίνει την αποστολή στο Κίεβο αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, με εμβέλεια άνω των 1.000 μιλίων.

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει εγκαταλείψει αυτή την πρόταση.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αναμένουν η Ουκρανία να πραγματοποιήσει περισσότερες διασυνοριακές επιθέσεις χρησιμοποιώντας τους πυραύλους Storm Shadow, οι οποίοι εκτοξεύονται από ουκρανικά αεροσκάφη και έχουν εμβέλεια άνω των 180 μιλίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να περιορίσουν τη χρήση των πυραύλων Storm Shadow από την Ουκρανία, καθώς οι πύραυλοι αυτοί βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

Σε δήλωση του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε:

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει εάν ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν Πρόεδρος — κάτι που αναγνώρισε ο ίδιος ο Πρόεδρος Πούτιν — και ο Πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να τον σταματήσει. Ο Πρόεδρος διαπραγματεύτηκε επίσης μια ιστορική συμφωνία που επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράζουν όπλα αμερικανικής κατασκευής».

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας επίσης δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Η επανέναρξη χρήσης των πυραύλων Storm Shadow από την Ουκρανία δεν αλλάζει δραματικά τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν πολύ μικρότερη εμβέλεια από τους αμερικανικούς Tomahawk και έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν εναντίον στόχων στη Ρωσία. Ωστόσο, επιτρέπουν στο Κίεβο να επεκτείνει τις επιθέσεις του εντός ρωσικού εδάφους.

Ο πρώην Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε εγκρίνει προς το τέλος της θητείας του τη χρήση από την Ουκρανία των πυραύλων Storm Shadow και των αμερικανικών Atacms εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας. Όμως, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ, το Πεντάγωνο θέσπισε διαδικασία επανεξέτασης για την έγκριση διασυνοριακών επιθέσεων με αμερικανικούς πυραύλους ή πυραύλους άλλων χωρών — όπως οι Storm Shadow — που βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

Με βάση αυτόν τον μηχανισμό, ο Υπουργός Άμυνας είχε την τελική εξουσία να αποφασίζει αν η Ουκρανία μπορούσε να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα στη Ρωσία. Καμία επίθεση δεν είχε εγκριθεί μέχρι πρόσφατα, όταν η αρμοδιότητα για την έγκριση τέτοιων επιθέσεων επεστράφη στη Διοίκηση Ευρώπης, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί επίσης επιθέσεις βαθιά εντός ρωσικού εδάφους με εγχώριας παραγωγής μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περιορισμένο αριθμό εγχώριων πυραύλων. Πολλές από αυτές τις επιθέσεις στοχεύουν ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές υποδομές. Η Wall Street Journal ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι ο Τραμπ έχει εγκρίνει τη διάθεση των σχετικών δεδομένων στόχευσης, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τα διυλιστήρια πετρελαίου.

«Όπως έχει αποδειχθεί, η Ουκρανία είναι εξαιρετικά ικανή να πλήττει βαθιά μέσα στη Ρωσία νόμιμους στρατιωτικούς στόχους που συντηρούν τον παράλογο πόλεμο του Κρεμλίνου — έναν πόλεμο που καταπονεί την οικονομία του και έχει σκοτώσει ή τραυματίσει πάνω από ένα εκατομμύριο Ρώσους», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. «Δεν χρειάζεται την άδειά μας».

Η απόφαση για την άρση του περιορισμού στη χρήση των Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πρόσωπο ενήμερο για τις συνομιλίες. Ο Ζελένσκι επιδίωκε την προμήθεια Tomahawk, οι οποίοι, εάν παρασχεθούν σε επαρκείς ποσότητες, θα ενίσχυαν σημαντικά τη δυνατότητα του Κιέβου να εξαπολύει πλήγματα μεγάλης εμβέλειας. Η απόρριψη του αιτήματος από τον Τραμπ έχει περιορίσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Δύσης έναντι της Μόσχας, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πρόσφατα την πώληση στην Ουκρανία 3.350 πυραύλων αέρος-εκτοξευόμενων Extended Range Attack Munition (ERAM), με εμβέλεια από 150 έως 280 μίλια. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επίσης παράσχει πυραύλους επιφανείας-επιφανείας Atacms, με εμβέλεια σχεδόν 200 μιλίων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον στόχων εντός Ρωσίας από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Η Ουκρανία διαθέτει ένα μικρό εναπομείναν απόθεμα πυραύλων Atacms (Army Tactical Missile Systems). Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει εάν προτίθεται να αποστείλει περισσότερους ή εάν η Διοίκηση Ευρώπης των ΗΠΑ θα εγκρίνει τη χρήση τους.