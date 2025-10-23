Σπάνε ρεκόρ τα μπόνους της Wall Street

Το συνολικό ποσό των μπόνους στη Wall Street αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ φέτος, αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, καθώς οι μεγάλες τράπεζες αποκομίζουν κέρδη από την άνοδο των μετοχών και την επιστροφή σε περισσότερα deals μετά από μια μακρά περίοδο ξηρασίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα κέρδη των 130 εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έφτασαν τα 30,4 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του έτους και θα φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, δήλωσε ο Επικεφαλής Ελεγκτής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Thomas DiNapoli, σε ετήσια έκθεση.

Τα έξοδα αποζημίωσης αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα μπόνους θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα ύψη, αφού ήδη έσπασαν κάθε ρεκόρ πέρυσι, όταν το μέσο ετήσιο μπόνους έφτασε τις 244.700 δολάρια.

Ο DiNapoli χαιρέτισε τα κέρδη των τραπεζών, σημειώνοντας ότι θα ενισχύσουν τα φορολογικά έσοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση κρίσιμων επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες.

«Ενώ παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και την ευρύτερη οικονομία, η Wall Street φαίνεται να έχει άλλη μια ισχυρή χρονιά», ανέφερε σε δήλωσή του.

Τα γραφεία trading της Wall Street εκμεταλλεύτηκαν τόσο την αστάθεια της αγοράς που προκλήθηκε από τους δασμούς φέτος όσο και την άνοδο των μετοχών που ενισχύθηκε από τις μετοχές τεχνολογίας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Για το τρίτο τρίμηνο, οι Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo ανέφεραν έσοδα από trading ύψους 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων - τα υψηλότερα για την περίοδο αυτή των τελευταίων πέντε ετών.