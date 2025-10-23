Συμμαχία €6,5 δισ. για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX

Οι αεροδιαστημικές εταιρείες Airbus, Leonardo και Thales ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τη συγχώνευση των διαστημικών τους δραστηριοτήτων, με στόχο τη δημιουργία του «ευρωπαϊκού πρωταθλητή» που έχει οραματιστεί η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ανακοινώνοντας τη δημιουργία «ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού παράγοντα στον διαστημικό τομέα», οι εταιρείες δήλωσαν ότι θα ενώσουν την παραγωγή δορυφόρων και διαστημικών συστημάτων τους σε μια επιχείρηση αξίας 6,5 δισ. ευρώ, η οποία θα απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη.

Η τριμερής συμφωνία επιδιώκει να δημιουργήσει μια εταιρεία που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τη SpaceX του Έλον Μασκ, ιδίως στον τομέα των δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (low-Earth orbit), όπως εκείνοι που υποστηρίζουν την υπηρεσία διαδικτύου Starlink.

Τα προβλεπόμενα έσοδα της SpaceX για το 2025 ανέρχονται περίπου στα 15 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία — αρχικά γνωστή ως Project Bromo, από ένα ηφαίστειο στην Ινδονησία — καθυστέρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών εταιρειών περιπλέχθηκαν από τη συμμετοχή πέντε κυβερνήσεων ως μετόχων ή εταίρων. Η έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού θεωρούνταν εξαρχής δύσκολη υπόθεση.

Όπως μεταδίδει το Politico, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν όλες συμμετοχή στη νέα εταιρεία, η οποία θα έχει έδρα την Τουλούζη, στη νότια Γαλλία, αλλά θα χωριστεί σε πέντε διαφορετικές νομικές οντότητες για τη διατήρηση εθνικών κυριαρχικών συμφερόντων.

Η δομή διακυβέρνησης θα αντικατοπτρίζει εκείνη του ευρωπαϊκού κατασκευαστή πυραύλων MBDA.

Η Airbus, ο ευρωπαϊκός αεροδιαστημικός κολοσσός, θα κατέχει μερίδιο 35%, ενώ η Leonardo της Ιταλίας και η Thales της Γαλλίας θα κατέχουν από 32,5% η καθεμία. Θα υπάρχει ένας ενιαίος διευθύνων σύμβουλος, που δεν έχει ακόμη ονομαστεί, καθώς και γενικοί διευθυντές για κάθε χώρα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Airbus στο Politico.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ χαιρέτισε την ανακοίνωση ως «εξαιρετικά νέα». «Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πρωταθλητή στους δορυφόρους μας επιτρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα και να ενισχύσουμε την κυριαρχία μας σε ένα πλαίσιο έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Bluesky.

Λιγότερο ενθουσιώδης εμφανίστηκε εκπρόσωπος της Γερμανίδας υπουργού Οικονομίας Κατερίνας Ράιχε, ο οποίος δήλωσε ότι το Βερολίνο «παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον» την πιθανή ενοποίηση της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας και βρίσκεται σε επικοινωνία με την Airbus και τη θυγατρική της στον τομέα της άμυνας.