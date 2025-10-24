#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αχτίδα ελπίδας η αναπάντεχη άνοδος των λιανικών πωλήσεων, που άντεξαν παρά τον υγρό και δροσερό καιρό μετά από ένα καυτό καλοκαίρι που συνέβαλε στην τόνωση των δαπανών.

Συνεχίζουν τα ψώνια οι Βρετανοί, ανάσα στο λιανεμπόριο

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 10:39

Ανοδο-έκπληξη έκανε το λιανεμπόριο της Βρετανίας, με τις λιανικές πωλήσεις να ενισχύονται για τέταρτο διαδοχικό μήνα, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας μετά τα πρόσφατα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Η βρετανική οικονομία είχε μέτρια ανάπτυξη, μόλις 0,1% τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο κατέγραψε συρρίκνωση κατά 0,1%.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των μισθωτών μειώθηκε κατά 10.000 τον Σεπτέμβριο, μετά από αναθεωρημένη αύξηση κατά 10.000 έναν μήνα πριν. Η μείωση αυτή ήταν σε συμφωνία με τις προβλέψεις των οικονομολόγων και λιγότερο απότομη από τις περικοπές που παρατηρήθηκαν το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε στο 4,4% κατά το τρίμηνο έως τον Αύγουστο - ήταν η μικρότερη αύξηση από το τέλος του 2021 και κινήθηκε κάτω από τις προσδοκίες.

Οι Βρετανοί ψωνίζουν, το λιανεμπόριο αντέχει

Ωστόσο, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που συνεχίζουν να έρχονται από το λιανεμπόριο. Ο όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν online και στα καταστήματα αυξήθηκε κατά 0,5% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο, μετά την αναθεωρημένη αύξηση 0,6% του Αυγούστου. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικά καλύτερο από την πτώση 0,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου άντεξε παρά τον υγρό και δροσερό καιρό μετά από ένα καυτό καλοκαίρι που συνέβαλε στην τόνωση των δαπανών. Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, η βρετανική λίρα ανέκαμψε από μικρή πτώση και διαπραγματευόταν σχεδόν αμετάβλητη στο 1,3323 δολάριο.

με πληροφορίες από Bloomberg, Reuters

