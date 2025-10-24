Ξεπέρασαν τις προβλέψεις οι πωλήσεις της Procter & Gamble

Η Procter & Gamble Co. ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της το τρίτο τρίμηνο του έτους ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα τα έσοδα από τις πωλήσεις της αυξήθηκαν 2%, την ίδια στιγμή που η P&G αποκόμισε μεγαλύτερα κέρδη και έσοδα ανά μετοχή από όσο αναμενόταν αρχικά.

Καλύτερες επιδόσεις καταγράφηκαν στα είδη ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης, όπου τόσο ο αριθμός όσο και η αξία των προϊόντων που πουλήθηκαν αντιστάθμισαν τις υποτονική ζήτηση για άλλα είδη, όπως εκείνα της φροντίδας βρεφών, γυναικών, και οικογένειας.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι καταναλωτές παραμένουν «πιστοί» στην P&G παρά τις αυξήσεις τιμών, με την εταιρεία να ισχυρίζεται ότι το υψηλό κόστος των προϊόντων της είναι αποτέλεσμα της ανωτερότητάς τους σε σχέση με εκείνα του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα στη διαφημιστική της καμπάνια για το απορρυπαντικό Tide, η P&G υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές θα καταλήξουν να εξοικονομούν χρήματα σε βάθος χρόνου επειδή το Tide κάνει καλύτερη δουλεία από άλλα απορρυπαντικά.

Άνοδο 2% σημείωσαν και οι μετοχές της εταιρείας στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αν ληφθεί υπόψη ότι από την αρχή του χρόνου είχαν υποχωρήσει 9,2%.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω, στα $400 εκατ. μετά φόρων, τις προβλέψεις της για τον οικονομικό αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών από $800 εκατ. που είχε εκτιμήσει αρχικά.

Υπενθυμίζεται ότι όλα αυτά έρχονται ενώ η P&G, ανακοίνωσε νωρίτερα περικοπές θέσεων εργασίας ύψους 15% σε βάθος διετίας, ενώ παράλληλα επανεξετάζει το χαρτοφυλάκιό της σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την αποδοτικότητα της, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.